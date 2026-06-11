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Maak kennis met de personages uit S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope-DLC

Door Bram Noteboom

IGN heeft een primeur te pakken. Samen met GSC Game World brengen ze een nieuwe verhalende trailer uit van S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope.

Mocht je het destijds hebben gemist: S.T.A.L.K.E.R. 2 ontvangt twee story-uitbreidingen en de eerste expansie draagt de naam Cost of Hope. In de nieuwste trailer zien we meer van de radioactieve omgevingen en de personages die zich een weg door de chaos banen. We zien de gebeurtenissen uiteraard door de ogen van Skif; de protagonist van de main game. In de trailer staan echter andere figuren centraal: veteraan Zulu van Duty en Mavka van Freedom. Normaal zijn deze facties in oorlog met elkaar, maar de wapenstilstand houdt nog even aan. De vraag is voor hoelang en wat de DLC ermee te maken heeft. Ontdek zelf een portie van de content hieronder:

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S.T.A.L.K.E.R. 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Cost of Hope-DLC heeft nog steeds een releasewindow van deze zomer.

Bron: IGN / GSC Game World
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Winnaar
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

GSC Game World

Uitgever

GSC Game World

Release

20 november 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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