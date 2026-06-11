Maak kennis met de personages uit S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope-DLC
IGN heeft een primeur te pakken. Samen met GSC Game World brengen ze een nieuwe verhalende trailer uit van S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope.
Mocht je het destijds hebben gemist: S.T.A.L.K.E.R. 2 ontvangt twee story-uitbreidingen en de eerste expansie draagt de naam Cost of Hope. In de nieuwste trailer zien we meer van de radioactieve omgevingen en de personages die zich een weg door de chaos banen. We zien de gebeurtenissen uiteraard door de ogen van Skif; de protagonist van de main game. In de trailer staan echter andere figuren centraal: veteraan Zulu van Duty en Mavka van Freedom. Normaal zijn deze facties in oorlog met elkaar, maar de wapenstilstand houdt nog even aan. De vraag is voor hoelang en wat de DLC ermee te maken heeft. Ontdek zelf een portie van de content hieronder:
S.T.A.L.K.E.R. 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Cost of Hope-DLC heeft nog steeds een releasewindow van deze zomer.
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