S.T.A.L.K.E.R. 2: Zone Kit wordt uitgebreid met Phase 2

GSC Game World breidt de S.T.A.L.K.E.R. 2: Zone Kit uit met de komst van Phase 2. Spelers krijgen nog meer features om hun eigen verhalen te vertellen.

De S.T.A.L.K.E.R. 2: Zone Kit is een tool, waarmee spelers zelf de bestanden van de game kunnen bewerken op de pc. In de S.T.A.L.K.E.R.-community zijn mods altijd van grote waarde geweest en GSC Game World is van plan het makkelijker dan ooit te maken voor spelers om zelf te sleutelen aan de ervaring. Dit kunnen ze doen door simpele aanpassingen door te voeren, zoals het plaatsen van nieuwe loot en personages, maar de uitgebreide features van Phase 2 geven de gedreven fan-ontwikkelaars de mogelijkheid om zelf hele campaigns te bouwen in de wereld van S.T.A.L.K.E.R. 2. Met het schrijven van verhaalscripts, plaatsen van custom audio, lokalisatie en het opslaan van mod-gegevens, gaan er in ieder geval een hoop deuren open voor de toekomst van de grauwe survival-shooter.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl en diens eerste expansie Cost of Hope zijn nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.