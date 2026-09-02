S.T.A.L.K.E.R. 2: Zone Kit wordt uitgebreid met Phase 2
GSC Game World breidt de S.T.A.L.K.E.R. 2: Zone Kit uit met de komst van Phase 2. Spelers krijgen nog meer features om hun eigen verhalen te vertellen.
De S.T.A.L.K.E.R. 2: Zone Kit is een tool, waarmee spelers zelf de bestanden van de game kunnen bewerken op de pc. In de S.T.A.L.K.E.R.-community zijn mods altijd van grote waarde geweest en GSC Game World is van plan het makkelijker dan ooit te maken voor spelers om zelf te sleutelen aan de ervaring. Dit kunnen ze doen door simpele aanpassingen door te voeren, zoals het plaatsen van nieuwe loot en personages, maar de uitgebreide features van Phase 2 geven de gedreven fan-ontwikkelaars de mogelijkheid om zelf hele campaigns te bouwen in de wereld van S.T.A.L.K.E.R. 2. Met het schrijven van verhaalscripts, plaatsen van custom audio, lokalisatie en het opslaan van mod-gegevens, gaan er in ieder geval een hoop deuren open voor de toekomst van de grauwe survival-shooter.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl en diens eerste expansie Cost of Hope zijn nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope-DLC en Update 2.0 nu beschikbaar
Klaar om terug te keren naar de Zone? De S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope-DLC en Update 2.0 zijn allebei nu te downloaden!4 reacties
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GSC Game World voert grote Update 2.0 voor S.T.A.L.K.E.R. 2 door
De Zone wordt binnenkort getransformeerd tot een nog uitgebreider 'paradijs'. Check hier de Update 2.0 voor S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.9 reacties
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope-DLC lanceert in augustus 2026
Het is bijna tijd om terug te keren naar de Zone. De S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl-DLC, genaamd Cost of Hope, heeft een releasedatum te pakken.3 reacties
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GSC Game World reageert op geruchten rondom S.T.A.L.K.E.R. 2-financiering
Recent doken er geruchten over de ontwikkelingskosten van S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl op. GSC Game World maakt korte metten met deze berichten.2 reacties