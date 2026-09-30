XBOX Mythic Achievements officieel onthuld

De geruchten zijn waar gebleken. Lees hier alles wat je moet weten over de nieuwe XBOX Mythic Achievements.

Via XBOX Wire doet de groene gamegigant een boekje open over de 'PlayStation Platinum Trophy-tegenhanger'. Wanneer je in een game alle achievements weet te behalen, word je beloond met de Mythic Achievement. Dit geldt voor de lijst op launch-day. Mochten er naderhand nog achievements worden toegevoegd via uitbreidingen en updates, geen punt. Wanneer je eenmaal de Mythic Achievement binnen hebt, is deze beloning voor altijd gebonden aan je account. Ze worden overigens ook met terugwerkende kracht aan je profiel toegevoegd, dus als je veel games op 100 procent hebt weten te tikken, kan je jezelf opmaken voor een flinke lading aan digitale medailles. Gepaard met de toevoeging van Mythic Achievements worden nieuwe features toegevoegd aan het profielbeheer, zodat je makkelijker kan zoeken naar je volgende uitdagingen.

Mocht je deelnemen aan het XBOX Insider-programma, dan kan je alvast vroegtijdig proeven van de aankomende feature. Wat vind jij van de XBOX Mythic Achievements? Bijna net zo goed als de Gameliner-badges? Laat je horen!