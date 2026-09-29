Eerste DLC Satisfactory draagt de naam 'Core Values'
De eerste betaalde uitbreiding voor Satisfactory is een feit. Tijdens The Big Break Showcase 2026 werd de 'Core Values'-DLC uit de doeken gedaan.
Na een langdurige campagne in Early Access bevindt Satisfactory zich nu alweer een tijdje in de 1.0-versie. Met duizenden 'overweldigend positieve' gebruikersrecensies lijkt de strijd succesvol gestreden door Coffee Stain Studios, maar niks is minder waar. Ze bouwen namelijk vrolijk voort op de game met diens eerste betaalde DLC, genaamd Core Values. Met nieuwe verhalende content, fabrieksgebouwen, buitenaardse wezentjes en omgevingen hebben spelers straks weer genoeg te doen. Aan jou de keuze hoe je deze content gaat verkennen, uitbreiden en uitbuiten. Zei ik dat laatste hardop?
Satisfactory is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Core Values-DLC heeft nog geen releasedatum.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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