Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Pokémon GO bedankt spelers voor 10-jaar activiteit met recap van de game

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Pokémon viert dit jaar meerdere jubilea. Niet alleen is de franchise zelf 30 jaar oud geworden, ook Pokémon GO viert zijn tienjarige bestaan. Dat laatste wordt gevierd met een korte bedankvideo waarin we 10 jaar aan Pokémon GO-updates voorbij zien komen. Ook is er vanaf nu een speciale Timed Research beschikbaar. Zo kunnen we een speciale Mewtwo vangen!

Een tienjarig bestaan moet natuurlijk groots gevierd worden. De mobiele game van Scopely is in de loop der jaren flink geüpdatet, zo zien we bijvoorbeeld nieuwe legendarische Pokémon, gevechten, items, het gigantische Pokémon GO-evenement op Times Square en meer voorbijkomen. Het tienjarig jubileum wordt ook gevierd met een in-game event. Zo is het nu mogelijk om een nieuwe Timed Research uit te voeren. Hierin komen we aan het einde een Mewtwo met maximale stats en een speciale achtergrond tegen! Let op; de Mewtwo Timed Research gaat op 6 september weer offline.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Bron: Scopely
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Pokémon GO
Pokémon GO

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Niantic Labs

Uitgever

Nintendo

Release

15 juli 2016

Platforms

Mob
Lees meer
Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
4 dagen geleden om 14:58

10 jaar alweer, wild.

0
Avatar JustAce
JustAce
lvl6 Combo Juggler
4 dagen geleden om 14:55

Iemand enig idee hoe die Mewtwo er dan uitziet? De gewone met high stats heb ik al en die met pantser ook.

Pas als ik het weet installeer ik het weer. Het vreet nogal wat batterij.

0
Avatar Larv
Larv
lvl6 Combo Juggler
4 dagen geleden om 10:51

Vond het leuk tijdens de corona-periode, maar daarna vrij snel mee gestopt.

@Rudy, typo in de Pokemon gebaseerd op Mew, het is Mewtwo :p

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord