Pokémon viert dit jaar meerdere jubilea. Niet alleen is de franchise zelf 30 jaar oud geworden, ook Pokémon GO viert zijn tienjarige bestaan. Dat laatste wordt gevierd met een korte bedankvideo waarin we 10 jaar aan Pokémon GO-updates voorbij zien komen. Ook is er vanaf nu een speciale Timed Research beschikbaar. Zo kunnen we een speciale Mewtwo vangen!

Een tienjarig bestaan moet natuurlijk groots gevierd worden. De mobiele game van Scopely is in de loop der jaren flink geüpdatet, zo zien we bijvoorbeeld nieuwe legendarische Pokémon, gevechten, items, het gigantische Pokémon GO-evenement op Times Square en meer voorbijkomen. Het tienjarig jubileum wordt ook gevierd met een in-game event. Zo is het nu mogelijk om een nieuwe Timed Research uit te voeren. Hierin komen we aan het einde een Mewtwo met maximale stats en een speciale achtergrond tegen! Let op; de Mewtwo Timed Research gaat op 6 september weer offline.