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Pokémon Go viert 10e verjaardag met livestream op 10 juli 2026

Door Rudy Wijnberg

Op 10 juli 2026 kunnen Pokémon GO-spelers kijken naar een grote livestream ter ere van het 10-jarig jubileum van de game. Wat we precies kunnen verwachten, is momenteel nog onbekend, maar Niantic is voornemens het jubileum uitgebreid te vieren.

In 2016 verscheen Pokémon GO voor mobiele apparaten. De game kende een enorme hype en heeft in de tien jaar daarna alle verwachtingen weten te overtreffen. Een tienjarig jubileum is natuurlijk reden voor een feestje en dat viert Niantic met een livestream op 10 juli 2026 om 00:30 Nederlandse tijd. Het betreft een bijzonder moment, want in de tien jaar dat de game bestaat, is er nog niet eerder een livestream georganiseerd.

Pokemon Go 10th anniversary

Helaas moeten we nog even wachten op de uitgebreide details rondom het evenement. Wel hebben we alvast de video voor de livestream klaarstaan. Op 10 juli 2026 start de stream om 00:30. De opname zelf komt live vanuit New York, waar bekende trainers en content creators samenkomen om de game te spelen. Uiteraard staan er ook gastoptredens en verrassingen op de agenda.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Ben jij nog altijd bezig om alle Pokémon te vangen in Pokémon GO? En misschien nog leuker: welke Pokémon is jouw sterkste? Laat het weten in de reacties!

Bron: Instagram
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2119 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Pokémon GO

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Niantic Labs

Uitgever

Nintendo

Release

15 juli 2016

Platforms

Mob
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