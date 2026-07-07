Pokémon Go viert 10e verjaardag met livestream op 10 juli 2026
Op 10 juli 2026 kunnen Pokémon GO-spelers kijken naar een grote livestream ter ere van het 10-jarig jubileum van de game. Wat we precies kunnen verwachten, is momenteel nog onbekend, maar Niantic is voornemens het jubileum uitgebreid te vieren.
In 2016 verscheen Pokémon GO voor mobiele apparaten. De game kende een enorme hype en heeft in de tien jaar daarna alle verwachtingen weten te overtreffen. Een tienjarig jubileum is natuurlijk reden voor een feestje en dat viert Niantic met een livestream op 10 juli 2026 om 00:30 Nederlandse tijd. Het betreft een bijzonder moment, want in de tien jaar dat de game bestaat, is er nog niet eerder een livestream georganiseerd.
Helaas moeten we nog even wachten op de uitgebreide details rondom het evenement. Wel hebben we alvast de video voor de livestream klaarstaan. Op 10 juli 2026 start de stream om 00:30. De opname zelf komt live vanuit New York, waar bekende trainers en content creators samenkomen om de game te spelen. Uiteraard staan er ook gastoptredens en verrassingen op de agenda.
Ben jij nog altijd bezig om alle Pokémon te vangen in Pokémon GO? En misschien nog leuker: welke Pokémon is jouw sterkste? Laat het weten in de reacties!
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