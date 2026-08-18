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Mean Girls en Clueless catwalken gratis naar The Sims 4

Door Rudy Wijnberg
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Maak je klaar voor drama. Mean Girls en Clueless maken namelijk hun opwachting in EA's The Sims 4. Beide kits introduceren een flink aantal nieuwe items waarmee je je helemaal tot glamourpoes kunt omtoveren.

Twee klassieke films maken binnenkort hun opwachting in The Sims 4. Mean Girls, de film met Lindsay Lohan uit 2004, brengt een flink aantal Y2K-looks met zich mee. Hiermee kunnen tieners zeg maar totally de blits maken. Clueless brengt daarentegen classy looks uit de jaren 90 met zich mee. De kleedjes en outfits van onder anderen Alicia Silverstone, Paul Rudd, Donald Faison en mijn eerste crush Stacey Dash zorgen ervoor dat ook jouw Sim van zero naar hero in de lokale kantine kan gaan.

Clueless en Mean Girls The Sims 4 1
Clueless en Mean Girls The Sims 4 2

Zowel de Clueless- als de Mean Girls-kit zijn vanaf 27 augustus gratis verkrijgbaar voor iedere speler die beschikt over de base game van The Sims 4.

Bron: EA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2358 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot De Sims 4
Genomineerd
De Sims 4

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Maxis

Uitgever

Electronic Arts

Release

4 september 2014

Platforms

PC
PS4
XONE
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