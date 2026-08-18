Mean Girls en Clueless catwalken gratis naar The Sims 4
Maak je klaar voor drama. Mean Girls en Clueless maken namelijk hun opwachting in EA's The Sims 4. Beide kits introduceren een flink aantal nieuwe items waarmee je je helemaal tot glamourpoes kunt omtoveren.
Twee klassieke films maken binnenkort hun opwachting in The Sims 4. Mean Girls, de film met Lindsay Lohan uit 2004, brengt een flink aantal Y2K-looks met zich mee. Hiermee kunnen tieners zeg maar totally de blits maken. Clueless brengt daarentegen classy looks uit de jaren 90 met zich mee. De kleedjes en outfits van onder anderen Alicia Silverstone, Paul Rudd, Donald Faison en mijn eerste crush Stacey Dash zorgen ervoor dat ook jouw Sim van zero naar hero in de lokale kantine kan gaan.
Zowel de Clueless- als de Mean Girls-kit zijn vanaf 27 augustus gratis verkrijgbaar voor iedere speler die beschikt over de base game van The Sims 4.
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