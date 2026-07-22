De Sims 4 krijgt gratis Coach-kleding en nieuwe muziekkit
Electronic Arts en Maxis hebben twee nieuwe toevoegingen voor De Sims 4aangekondigd. De gratis Coach RePurposed Collectie verschijnt op 28 juli, terwijl de Jamsessie Kit al op 23 juli beschikbaar komt.
De Coach RePurposed Collectie brengt nieuwe kledingstukken naar de game via De Sims 4 Koopmarkt. De collectie draait om geüpcyclede ontwerpen en geeft klassieke back-to-school items een Sims-jasje. Denk aan een lange trenchcoat, denim rok, cardigan en rugbyshirt.
Daarnaast kunnen spelers met de Jamsessie Kit een eigen muziekruimte bouwen voor hun Sims. De kitbevat retro-futuristische decoraties, geluidsdempende panelen en meubels met een muzikaal thema. Ideaal voor Sims die eindelijk hun slaapkamerband serieus willen nemen, of gewoon een kamer willen waarin niemand klaagt over het lawaai. Spelers die de Jamsessie Kit aanschaffen, ontvangen tijdelijk 200 Moola. Die in-game currency kan worden gebruikt voor Maker Packs en Kits via de Koopmarkt.
De Coach RePurposed Collectie is vanaf 28 juli gratis verkrijgbaar. De Jamsessie Kit verschijnt op 23 juli. Beide releases komen naar de pc, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series en Xbox One.
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