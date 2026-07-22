Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

De Sims 4 krijgt gratis Coach-kleding en nieuwe muziekkit

Door Jolien Mauritsz
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Electronic Arts en Maxis hebben twee nieuwe toevoegingen voor De Sims 4aangekondigd. De gratis Coach RePurposed Collectie verschijnt op 28 juli, terwijl de Jamsessie Kit al op 23 juli beschikbaar komt.

De Coach RePurposed Collectie brengt nieuwe kledingstukken naar de game via De Sims 4 Koopmarkt. De collectie draait om geüpcyclede ontwerpen en geeft klassieke back-to-school items een Sims-jasje. Denk aan een lange trenchcoat, denim rok, cardigan en rugbyshirt.

Daarnaast kunnen spelers met de Jamsessie Kit een eigen muziekruimte bouwen voor hun Sims. De kitbevat retro-futuristische decoraties, geluidsdempende panelen en meubels met een muzikaal thema. Ideaal voor Sims die eindelijk hun slaapkamerband serieus willen nemen, of gewoon een kamer willen waarin niemand klaagt over het lawaai. Spelers die de Jamsessie Kit aanschaffen, ontvangen tijdelijk 200 Moola. Die in-game currency kan worden gebruikt voor Maker Packs en Kits via de Koopmarkt.

De Sims 49

De Coach RePurposed Collectie is vanaf 28 juli gratis verkrijgbaar. De Jamsessie Kit verschijnt op 23 juli. Beide releases komen naar de pc, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series en Xbox One.

Bron: EA
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 96 reviews 1454 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot De Sims 4 Genomineerd
De Sims 4

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Maxis

Uitgever

Electronic Arts

Release

4 september 2014

Platforms

PC
PS4
XONE
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl10 Deel van het meubilair
5 uur geleden

Wordt heb niet eens tijd voor een deel 5 in deze serie?

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord