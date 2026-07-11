Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Pokémon Go-livestream neemt Times Square in New York over

Door Rudy Wijnberg

Tien jaar geleden lanceerde Niantic, inmiddels omgedoopt tot Scopely Explore, de megasensatie Pokémon GO. De mobiele game is in de loop der jaren flink geëvolueerd, maar stond tien jaar na de release op de plek waar het allemaal begon. Tijdens de Pokémon Go-livestream stonden honderden trainers namelijk oog in oog met Mewtwo op Times Square in New York.

Ter ere van Pokémon GO's tienjarige bestaan werd op 10 juni New Yorks Times Square overgenomen door meer dan duizend trainers. Het evenement kende meerdere gastoptredens, maar werd spectaculair afgesloten door alle lichten op het iconische plein te doven. Niet voor lang, want Mewtwo verscheen plotseling op alle schermen. De show resulteerde in een gigantische raid boss, waarin Mewtwo evolueerde naar Mega Mewtwo Y.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Helaas ging de livestream niet gepaard met gigantische aankondigingen, maar aan de beelden te zien was dit een evenement om niet te vergeten voor alle aanwezigen. Na afloop van de show blijft er overigens wel een tijdelijke herinnering achter. Times Square wordt namelijk momenteel gesierd door een Pokémon GO-pop-upstore.

Bron: Pokémon Go
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2137 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Pokémon GO
Pokémon GO

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Niantic Labs

Uitgever

Nintendo

Release

15 juli 2016

Platforms

Mob
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord