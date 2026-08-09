13 minuten Control Resonant-gameplay in Metro Fault-missie

Kijk je met samengeknepen billetjes uit naar Control Resonant? Bekijk dan nu 13 minuten aan Control Resonant-gameplay. In de gameplay daalt Dylan Faden af naar het metrostelsel om de nodige vreemde gebeurtenissen te onderzoeken.

In onderstaande gameplaybeelden zien we aanzienlijk meer van wat Control Resonant te bieden heeft. Control Resonant opent de deuren van de FBC en biedt Manhattan als speeltuin. Manhattan is echter overgenomen door allerlei wezens en vreemde gebeurtenissen. Toch is het niet enkel een open wereld die we bewandelen. Zo duiken we ook regelmatig de 'Faults' in. Deze dungeons zijn afgeschermde gebieden waar Dylan doorheen dient te navigeren. Uiteraard niet voor niets, want aan het einde wacht namelijk een beloning in de vorm van een nieuwe skill.

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Mocht je bang zijn dat de switch van shooter naar melee-combat niet goed zou uitpakken, dan stellen de bovenstaande beelden je waarschijnlijk gerust. Niet alleen zien we dat de nodige mysterie en realiteit buigende onderdelen de revue passeren, ook zien we uitstekende actie en combat langskomen. Dit onder het genot van wat verhalende elementen waarin we zien hoe Dylan de zoektocht naar zijn zus Jesse voortzet.

Control Resonant verschijnt op 24 september voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.