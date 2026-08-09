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13 minuten Control Resonant-gameplay in Metro Fault-missie

Door Rudy Wijnberg
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Kijk je met samengeknepen billetjes uit naar Control Resonant? Bekijk dan nu 13 minuten aan Control Resonant-gameplay. In de gameplay daalt Dylan Faden af naar het metrostelsel om de nodige vreemde gebeurtenissen te onderzoeken.

In onderstaande gameplaybeelden zien we aanzienlijk meer van wat Control Resonant te bieden heeft. Control Resonant opent de deuren van de FBC en biedt Manhattan als speeltuin. Manhattan is echter overgenomen door allerlei wezens en vreemde gebeurtenissen. Toch is het niet enkel een open wereld die we bewandelen. Zo duiken we ook regelmatig de 'Faults' in. Deze dungeons zijn afgeschermde gebieden waar Dylan doorheen dient te navigeren. Uiteraard niet voor niets, want aan het einde wacht namelijk een beloning in de vorm van een nieuwe skill.

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Mocht je bang zijn dat de switch van shooter naar melee-combat niet goed zou uitpakken, dan stellen de bovenstaande beelden je waarschijnlijk gerust. Niet alleen zien we dat de nodige mysterie en realiteit buigende onderdelen de revue passeren, ook zien we uitstekende actie en combat langskomen. Dit onder het genot van wat verhalende elementen waarin we zien hoe Dylan de zoektocht naar zijn zus Jesse voortzet.

Control Resonant verschijnt op 24 september voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: IGN
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Control Resonant
Control Resonant

Ontwikkelaar

Remedy Entertainment

Uitgever

Remedy Entertainment

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
1 week geleden om 11:04

Dit ziet er toch wel vet uit hoor.

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Avatar TinusTussengas
TinusTussengas
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 08:25

Poh, dit ziet er wel vet uit! Ik hoop dat dit een commercieel succes wordt voor Remedy, maar er komen een hoop games aan komende tijd.

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