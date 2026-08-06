Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Halo Studios geraakt door ontslagronde

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Na de release van Halo: Campaign Evolved wordt de grote XBOX-ontslagronde voortgezet. Ditmaal worden ontwikkelaars bij Halo Studios losgelaten.

Zowel werknemers met een contract voor onbepaalde tijd als oudgedienden worden geraakt door de XBOX-ontslagronde. Via LinkedIn geven onder andere Nick Treitman (Producer, 6,5 jaar), Paul Morris (Scrum Master) en Caleb Lawrence (Software Engineer) aan dat ze op zoek zijn naar nieuw werk. Microsoft gaf het al eerder dit jaar aan: 3200 medewerkers totaal worden uit hun functie gezet, waarvan 1600 op de dag van de aankondiging en nog eens 1600 in de loop van het fiscale jaar. De boeman is nu gearriveerd bij Halo Studios en maakt slachtoffers. Het lijkt in eerste instantie weinig te maken te hebben met de release van Halo: Campaign Evolved; men wachtte eerst totdat het project af was, voordat het in het personeelsbestand ging snijden. Vergelijkbaar met hoe Ubisoft heeft gehandeld met hun Barcelona-team tijdens de release van Black Flag Resynced.

Halo Studios logo game dev

Hopelijk komen alle getroffen medewerkers weer goed terecht.

Bron: Insider Gaming
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Halo Studios

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

28 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 23:15

Mooi bedankje voor die medewerkers die maanden/jaren hebben lopen zwoegen om de game af te krijgen. Zulke trieste bedrijfsvoering die helaas maar al te vaak voorkomt in onze industrie...

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 16:10

Nog een keer bizar!

0
Avatar Larv
Larv
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 11:56 bewerkt

Niet verwonderlijk. De remake is visueel zeker in orde, maar of het nodig was? Had liever dat ze ofwel DLC maken voor Halo Infinite of aan een nieuw deel bezig waren. Halo Studios weet maar geen nieuwe klapper neer te zetten.

@Bram typo <fixed> ;)

2
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 10:11

Terecht.

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 10:04 bewerkt

Tsja, lijkt me ook, op steam zijn er op de hoogste peak 25k spelers geweest, voeg wat laatkomers toe en dan kom je op 35k ofzo, volgens geruchten op PS zit maar 1% van alle spelers en de rest op xbox zelf...de game heeft vast een stuk meer gekost dan dat het opbracht.

Niet dat het een SLECHTE game is maar voor Halo REMAKE verwacht ik meer dan een AA game met bijna minimale effort...

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord