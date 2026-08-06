Halo Studios geraakt door ontslagronde

Na de release van Halo: Campaign Evolved wordt de grote XBOX-ontslagronde voortgezet. Ditmaal worden ontwikkelaars bij Halo Studios losgelaten.

Zowel werknemers met een contract voor onbepaalde tijd als oudgedienden worden geraakt door de XBOX-ontslagronde. Via LinkedIn geven onder andere Nick Treitman (Producer, 6,5 jaar), Paul Morris (Scrum Master) en Caleb Lawrence (Software Engineer) aan dat ze op zoek zijn naar nieuw werk. Microsoft gaf het al eerder dit jaar aan: 3200 medewerkers totaal worden uit hun functie gezet, waarvan 1600 op de dag van de aankondiging en nog eens 1600 in de loop van het fiscale jaar. De boeman is nu gearriveerd bij Halo Studios en maakt slachtoffers. Het lijkt in eerste instantie weinig te maken te hebben met de release van Halo: Campaign Evolved; men wachtte eerst totdat het project af was, voordat het in het personeelsbestand ging snijden. Vergelijkbaar met hoe Ubisoft heeft gehandeld met hun Barcelona-team tijdens de release van Black Flag Resynced.

Hopelijk komen alle getroffen medewerkers weer goed terecht.