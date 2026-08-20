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Originele Xbox krijgt eigen bouwwerk, maar niet van LEGO

Door Rudy Wijnberg
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Spoedig kunnen we weer een console in elkaar klikken. De originele Xbox krijgt namelijk een eigen bouwpakket. Het is echter dit keer niet LEGO die de eer krijgt, maar Mattel's Brick Shop.

Mattel lijkt de strijd met LEGO aan te willen gaan. De speelgoedgigant heeft afgelopen jaar namelijk Brick Shop gelanceerd. Het initiatief moet volwassenen van bouwpakketten voorzien die net wat meer vormen en rondingen kennen dan die van LEGO. Uiteraard zijn er al wat Hot Wheels-pakketten verschenen, maar nu begint het echte werk. Brick Shop lanceert op 16 oktober namelijk de originele Xbox voor €385.

Mattel Brick Shop Original Xbox1Mattel

Voor €385 heb je praktisch een daadwerkelijke console. In dit geval is dat ook waar, want het bouwwerk is een 1:1-replica van het origineel. De Brick Shop-set telt in totaal 3.509 stukjes en bevat naast de console ook de Duke (controller) en drie miniatuurtjes van Halo: Combat Evolved, The Elder Scrolls III: Morrowind en Psychonauts. Tevens beschikt het bouwwerk over lichtjes en kunnen de knoppen op de controller gebruikt worden om bepaalde elementen binnen het bouwwerk te activeren.

Overigens is dit niet het enige bouwwerk dat komt te verschijnen. Zo verschijnt op 16 oktober 2026 ook Halo's Warthog in Mattel's Brick Shop. Dit bouwwerk biedt een 1:22-replica van het iconische voertuig en telt in totaal 935 stukjes. De prijs is ook iets schappelijker. De Halo UNSC M12 Warthog Building Set kent namelijk een adviesprijs van €91.

Mattel Brick Shop Halo WarthogMattel

Beide sets zijn vanaf nu te pre-orderen via de link in de bron. Ga jij één van de sets in huis halen, of blijf je trouw aan LEGO? Laat het weten in de reacties!

Bron: Mattel Brick Shop
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2389 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Halo Studios

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

28 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl5 Thread Hunter
9 uur geleden bewerkt

Zouden we dan in de toekomst een xbox series x bouwpakket krijgen die bestaat uit een langwerping blok met een stickervel 🤣🤞

1
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
10 uur geleden

Die console vind ik wel mooi, maar die controller vind ik echt oerlelijk.

0
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