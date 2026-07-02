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Ubisoft Barcelona-medewerkers staken tegen 51 ontslagen

Door Jolien Mauritsz

Medewerkers van Ubisoft Barcelona hebben het werk neergelegd uit protest tegen een voorgenomen ontslagronde die 51 banen treft. De acties lopen tot 17 juli en vinden iedere dinsdag- en donderdagmiddag plaats. De staking wordt georganiseerd door de Spaanse vakbond Confederación General del Trabajo. Volgens een bulletin van de vakbond eisen de medewerkers dat hun collega’s hun baan behouden en Ubisoft een ontslagbescherming van minimaal vijf jaar invoert.

Naast het behoud van de 51 banen willen de medewerkers dat thuiswerken weer onvoorwaardelijk wordt toegestaan. Daarbij moet het mogelijk worden om zestig procent van de werkdagen op afstand te werken. Ook eisen zij dat eerder afgesproken interne promoties alsnog worden doorgevoerd. Die zouden volgens de vakbond eenzijdig door Ubisoft zijn stilgelegd. Daarnaast moet er een loopbaanplan komen waarin salarisverhogingen en secundaire arbeidsvoorwaarden formeel worden beoordeeld.

De aangekondigde ontslagen maken deel uit van een bredere herstructurering binnen Ubisoft. Daarbij werden onder meer de studio’s in Winnipeg en Belgrado gesloten, terwijl Ubisoft Barcelona voortaan vooral aan Rainbow Six Siege werkt. De acties komen daarmee op een onrustig moment voor de studio. De medewerkers leggen de komende weken meerdere middagen het werk neer in de hoop dat Ubisoft de ontslagplannen terugdraait en meer zekerheid biedt. Of het bedrijf op de eisen ingaat, is nog niet bekend.

Rainbow Six Siege X Hands On Preview2

Laten we hopen dat de werknemers van Ubisoft snel meer zekerheid krijgen en de rust bij de studio eindelijk kan terugkeren.

Bron: Eurogamer
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 94 reviews 1445 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

1 december 2015

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
2 dagen geleden om 23:45

En die fransen bij Ubisoft maar denken: "Staken? Dat is toch ons ding?" of zijn ze nu doorgedraaid met het copy-pasten van alles bij Ubisoft?

1
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl5 Thread Hunter
3 dagen geleden om 18:06

Vrees dat dit de werknemers niet gaat redden

1
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl11 Commander
3 dagen geleden om 17:59

“Fataal gewond beest”
Oh nee gaat super goed

0
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