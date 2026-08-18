De afgelopen weken kreeg Rainbow Six Siege weer wat extra aandacht dankzij de EWC, oftewel de Esports World Cup. Nu die voorbij is en FaZe clan de trofee in handen heeft, is het tijd om een nieuw seizoen aan te kondigen. Jaar elf van Rainbow Six Siege is nog niet voorbij en het derde seizoen focust zich op het pesten van alle shield-Operators. Naast een nieuwe Operator zijn er genoeg veranderingen aangekondigd, dus hierbij een handig overzicht.

De nieuwe Operator: Noor

In de huidige meta worden veel shield-Operators ingezet en waarom ook niet? Deze Operators maken je het leven zuur en zijn alleen te counteren met een goede samenwerking tussen de verdedigers. Daar komt met seizoen drie verandering in, want Operator Noor heeft Egypte verlaten om het team te versterken. Wat hij met zich meebrengt, is een gadget dat vijf vuurprojectielen kan afvuren. Dat klinkt niet heel bijzonder, maar schiet deze tegen de muur of door het schild van een Attacker, en laat het vuur zijn werk doen. Als een Attacker niet wil verbranden moet hij zijn schild aan de kant schuiven en dat creëert direct een opening voor een doelgerichte kogel.

Naast de Horus Lance Gadget is Noor uitgerust met de Commando-9 of Alda 5.56. Als secundaire wapen kun je kiezen uit de TACOPS 1911 of de Bailiff 410. Om de Attackers nog verder te vertragen kun je als extra gadget prikkeldraad meenemen of juist een inzetbaar schild.

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Map updates

Het moderniseren van de mappen gaat ook dit seizoen nog door. De renovaties van de Villa zijn in volle gang en ondertussen is de bibliotheek verplaatst naar een verdieping lager en zijn de kelder en garage aangepast. Naast deze competitieve map worden er ook veranderingen doorgevoerd bij de volgende mappen: Stadium Alpha, Stadium Bravo en House. De Shooting Range en tutorial worden grafisch nog een beetje opgepoetst.

Extra tijdelijke game modi

Siege draait niet alleen om de competitieve modi, want er valt weer genoeg plezier te beleven. Direct aan het begin van het seizoen krijgt de Playlist een update via de 3vs3 Arcade. In deze modus speel je in teams van drie en is elke Operator beschikbaar. Daarnaast moeten de verdedigers zich in dertig seconden voorbereiden en bestaat een potje uit zeven rondes. Heb je dus niet al te veel tijd, dan zijn deze korte potjes een geschikte keuze. Als je wat afwisseling wil, kun je vanaf 23 september aan de slag met het nieuwe Wasteland Circuit Event. De Operators hebben even vakantie, want je gaat met je drone het circuit op om de race te winnen. Tijdens het racen kun je ballonnen oprapen die je drone een extra boost geven. Rondom Halloween keert het bekende Doktor’s Curse event terug.

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Seizoen 3: Operation Split Fire gaat op 1 september van start.