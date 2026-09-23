Rainbow Six Siege beloont spelers die geen GTA 6 spelen tijdens de launch
Nog een kleine twee maandjes wachten en dan is het zover: GTA 6 ligt dan eindelijk in de winkel! Zowat elke andere uitgever/ontwikkelaar weet dat hun playerbase op dat moment zal dalen, ook Joshua Mills, de nieuwe creative director van Rainbow Six Siege.
In een interview werd aan hem gevraagd of hij zich zorgen maakt om de release van GTA 6. Hij geeft toe dat deze game, uiteraard, een grote invloed zal hebben op de gehele industrie. Sterker nog: 'bijna iedereen zal hem spelen', als we hem mogen geloven. Hij beseft tegelijk ook wel dat dit tijdelijk is: mensen zullen uiteindelijk terugkomen naar Rainbow Six Siege en de spelersaantallen zullen opnieuw stijgen.
Maar wat met diegenen die GTA 6 dan niet op release spelen en wel gewoon bij Rainbow Six Siege blijven? Wel, die spelers zullen behandeld worden als 'koningen en koninginnen'. Je mag dus heel wat beloningen en extra's verwachten als je toch blijft spelen, ondanks de lokroep van GTA 6.
Momenteel is nog niet duidelijk wat die extra beloningen zullen zijn. GTA 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en XBOX Series X|S. Rond die periode gaat ook het vierde seizoen van Rainbow Six Siege van start.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
Deze game kopen
Deze webshoplinks zijn affiliate links.
Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box
Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box
Grand Theft Auto VI (GTA 6) PS5 - Code in the Box
Grand Theft Auto VI (GTA 6) Xbox Series X - Code in the Box
-
Nieuws
Rockstar legt modders strengere regels op voor GTA 6
Vlak voor de release van GTA 6 scherpt Rockstar zijn modrichtlijnen aan, met beperkingen voor verhaalcontent, cross-game assets en multiplayer-mods.7 reacties
-
Gerucht
Gerucht: GTA 6 Online verschijnt in 2027, aldus Twitch-CEO
GTA 6 Online verschijnt naar verwachting in 2027, aldus Twitch-CEO Dan Clancy.14 reacties
-
Nieuws
Eerste nummers Grand Theft Auto VI: The Album bekend
Rockstar Games gaat de samenwerking aan met Atlantic Records voor de publicatie van Grand Theft Auto VI: The Album. Check hier de eerste details.13 reacties
-
Nieuws
Acteur Stephen Root bevestigt rol in Grand Theft Auto VI
Vrij plotseling is de cast van GTA VI verder uit de doeken gedaan. Acteur Stephen Root bevestigt zijn deelname in het project van Rockstar Games.42 reacties
Ubisoft is goed bezig. Maar mij zullen ze nooit zien bij Rainbow Six Siege. I don't like PvP.
Met heel veel negativiteit in de game-industrie is dit toch wel leuk om te lezen. Ben benieuwd wat de lokkertjes gaan zijn. Mij halen ze iig niet over :)