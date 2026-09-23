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Rainbow Six Siege beloont spelers die geen GTA 6 spelen tijdens de launch

Door Simon Verbeke
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Nog een kleine twee maandjes wachten en dan is het zover: GTA 6 ligt dan eindelijk in de winkel! Zowat elke andere uitgever/ontwikkelaar weet dat hun playerbase op dat moment zal dalen, ook Joshua Mills, de nieuwe creative director van Rainbow Six Siege.

In een interview werd aan hem gevraagd of hij zich zorgen maakt om de release van GTA 6. Hij geeft toe dat deze game, uiteraard, een grote invloed zal hebben op de gehele industrie. Sterker nog: 'bijna iedereen zal hem spelen', als we hem mogen geloven. Hij beseft tegelijk ook wel dat dit tijdelijk is: mensen zullen uiteindelijk terugkomen naar Rainbow Six Siege en de spelersaantallen zullen opnieuw stijgen.

Maar wat met diegenen die GTA 6 dan niet op release spelen en wel gewoon bij Rainbow Six Siege blijven? Wel, die spelers zullen behandeld worden als 'koningen en koninginnen'. Je mag dus heel wat beloningen en extra's verwachten als je toch blijft spelen, ondanks de lokroep van GTA 6.

Our golden rule is to serve the players who stay like kings and queens. We don’t go on vacation just because a competitor is swelling the market. We double down and reward those spending their valuable time with us.

Rainbow six siege gta

Momenteel is nog niet duidelijk wat die extra beloningen zullen zijn. GTA 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en XBOX Series X|S. Rond die periode gaat ook het vierde seizoen van Rainbow Six Siege van start.

Bron: The Game Business
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 20 reviews 357 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
8 minuten geleden

Ubisoft is goed bezig. Maar mij zullen ze nooit zien bij Rainbow Six Siege. I don't like PvP.

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl9 NPC 2.0
14 minuten geleden

Met heel veel negativiteit in de game-industrie is dit toch wel leuk om te lezen. Ben benieuwd wat de lokkertjes gaan zijn. Mij halen ze iig niet over :)

0
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