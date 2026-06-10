Ubisoft sluit meerdere studio's, 380 banen in gevaar

De reorganisaties bij Ubisoft zijn nog niet klaar. De studio's in Winnipeg en Belgrade worden gesloten, terwijl het Barcelona-team op de schop gaat.

Het is nooit leuk nieuws om te rapporteren, maar de game-industrie blijft een keiharde wereld. Ubisoft heeft in diens pogingen om de business terug op de rails te krijgen, afscheid moeten nemen van twee studio's: Winnipeg (Canada) en Belgrade (Servië). De eerstgenoemde ontwikkelaar diende vooral als een ondersteuningsteam voor de Ubisofts Anvil- en Snowdrop-engines, terwijl de laatstgenoemde meegeholpen heeft aan de Tom Clancy's Ghost Recon-games, The Crew 2, Rainbow Six en Skull and Bones. Ubisoft Barcelona daarentegen overleeft de purge, maar wordt wel omgegooid om zo volledig te kunnen focussen op Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.

In totaal staan er 380 banen op het spel. Het is op het moment van schrijven onduidelijk of de Ubisoft-medewerkers elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. De reorganisaties bij de Franse gamemaker zijn onderdeel van een groter plan om het bedrijf weer in de groene cijfers te krijgen. Volgens The Game Business probeert men talrijke bezuinigingen door te voeren in een poging de vaste kosten met 500 miljoen dollar te verlagen; van 1,75 miljard dollar in maart 2023 naar 1,25 miljard dollar in maart 2028. Daar horen helaas de nodige ontslagrondes bij, aldus Ubisoft CEO Yves Guillemot.

Hopelijk komen alle getroffen medewerkers goed terecht. We houden de ontwikkelingen in de gaten.