Ubisoft sluit meerdere studio's, 380 banen in gevaar
De reorganisaties bij Ubisoft zijn nog niet klaar. De studio's in Winnipeg en Belgrade worden gesloten, terwijl het Barcelona-team op de schop gaat.
Het is nooit leuk nieuws om te rapporteren, maar de game-industrie blijft een keiharde wereld. Ubisoft heeft in diens pogingen om de business terug op de rails te krijgen, afscheid moeten nemen van twee studio's: Winnipeg (Canada) en Belgrade (Servië). De eerstgenoemde ontwikkelaar diende vooral als een ondersteuningsteam voor de Ubisofts Anvil- en Snowdrop-engines, terwijl de laatstgenoemde meegeholpen heeft aan de Tom Clancy's Ghost Recon-games, The Crew 2, Rainbow Six en Skull and Bones. Ubisoft Barcelona daarentegen overleeft de purge, maar wordt wel omgegooid om zo volledig te kunnen focussen op Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.
In totaal staan er 380 banen op het spel. Het is op het moment van schrijven onduidelijk of de Ubisoft-medewerkers elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. De reorganisaties bij de Franse gamemaker zijn onderdeel van een groter plan om het bedrijf weer in de groene cijfers te krijgen. Volgens The Game Business probeert men talrijke bezuinigingen door te voeren in een poging de vaste kosten met 500 miljoen dollar te verlagen; van 1,75 miljard dollar in maart 2023 naar 1,25 miljard dollar in maart 2028. Daar horen helaas de nodige ontslagrondes bij, aldus Ubisoft CEO Yves Guillemot.
Hopelijk komen alle getroffen medewerkers goed terecht. We houden de ontwikkelingen in de gaten.
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Oei, sterkte voor de mensen.
Ubisoft was ooit mijn favoriete ontwikkelaar.
Echter toen ze Prince of Persia aan de kant schoven was het voor mij de druppel die over liep.
Arme arme ubisoft maar het is niet anders
Poeh, dat zijn weer een hoop mensen die op straat komen te staan.
Ze doen het wel slim, vooral niemand in Frankrijk buiten gooien, voordat Yves een brandende hooivork in zijn achterkant geschoven krijgt (The Rock bedoelde het uiteraard iets grover, maar heeft het maar netjes gehouden voor de verandering)..
Zonde!
Hoop dat ze Anno 117 blijven updaten, ik mis een beetje de arctic, land of lions en new world uitbreidingen. Anno 1800 had echt geweldige dlcs.
Vooral de berichten vanuit Ubisoft's marketing (?) team baren me zorgen wat betreft hun strategie. Ze willen volgend jaar meer nadruk leggen op live service games, met het idee dat dit hun uit de put zal trekken. Vreemde tactiek.
Ik hoor veel positieve geluiden wat betreft het idee om een aantal games te remaken, zoals Black Flag nu doet, dus ik denk dat ze vooral niet mogen vervreemden van hun doelpubliek. Bij mijn weten zijn de echte Ubisoft fans vooral geïnteresseerd in hun gekende franchises, niet in online live service toestanden.