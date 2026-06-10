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Ubisoft sluit meerdere studio's, 380 banen in gevaar

Door Bram Noteboom

De reorganisaties bij Ubisoft zijn nog niet klaar. De studio's in Winnipeg en Belgrade worden gesloten, terwijl het Barcelona-team op de schop gaat.

Het is nooit leuk nieuws om te rapporteren, maar de game-industrie blijft een keiharde wereld. Ubisoft heeft in diens pogingen om de business terug op de rails te krijgen, afscheid moeten nemen van twee studio's: Winnipeg (Canada) en Belgrade (Servië). De eerstgenoemde ontwikkelaar diende vooral als een ondersteuningsteam voor de Ubisofts Anvil- en Snowdrop-engines, terwijl de laatstgenoemde meegeholpen heeft aan de Tom Clancy's Ghost Recon-games, The Crew 2, Rainbow Six en Skull and Bones. Ubisoft Barcelona daarentegen overleeft de purge, maar wordt wel omgegooid om zo volledig te kunnen focussen op Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.

In totaal staan er 380 banen op het spel. Het is op het moment van schrijven onduidelijk of de Ubisoft-medewerkers elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. De reorganisaties bij de Franse gamemaker zijn onderdeel van een groter plan om het bedrijf weer in de groene cijfers te krijgen. Volgens The Game Business probeert men talrijke bezuinigingen door te voeren in een poging de vaste kosten met 500 miljoen dollar te verlagen; van 1,75 miljard dollar in maart 2023 naar 1,25 miljard dollar in maart 2028. Daar horen helaas de nodige ontslagrondes bij, aldus Ubisoft CEO Yves Guillemot.

Ubisoft industrie 2026 Winnipeg Belgrade

Hopelijk komen alle getroffen medewerkers goed terecht. We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Bron: The Game Business
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 13:18

Oei, sterkte voor de mensen.

0
Avatar RavenBlack
RavenBlack
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 10:45

Ubisoft was ooit mijn favoriete ontwikkelaar.

Echter toen ze Prince of Persia aan de kant schoven was het voor mij de druppel die over liep.

0
Avatar EmielHuizinga2023
EmielHuizinga2023
lvl2 Journey Awaits!
3 weken geleden om 08:51

Arme arme ubisoft maar het is niet anders

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 05:40

Poeh, dat zijn weer een hoop mensen die op straat komen te staan.

2
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
3 weken geleden om 03:31

Ze doen het wel slim, vooral niemand in Frankrijk buiten gooien, voordat Yves een brandende hooivork in zijn achterkant geschoven krijgt (The Rock bedoelde het uiteraard iets grover, maar heeft het maar netjes gehouden voor de verandering)..

4
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
3 weken geleden om 00:39

Zonde!

0
Avatar iknatuurlijk
iknatuurlijk
lvl6 Combo Juggler
3 weken geleden om 00:01

Hoop dat ze Anno 117 blijven updaten, ik mis een beetje de arctic, land of lions en new world uitbreidingen. Anno 1800 had echt geweldige dlcs.

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
3 weken geleden om 23:51

Vooral de berichten vanuit Ubisoft's marketing (?) team baren me zorgen wat betreft hun strategie. Ze willen volgend jaar meer nadruk leggen op live service games, met het idee dat dit hun uit de put zal trekken. Vreemde tactiek.

Ik hoor veel positieve geluiden wat betreft het idee om een aantal games te remaken, zoals Black Flag nu doet, dus ik denk dat ze vooral niet mogen vervreemden van hun doelpubliek. Bij mijn weten zijn de echte Ubisoft fans vooral geïnteresseerd in hun gekende franchises, niet in online live service toestanden.

2
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