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Ruim alle D&D dobbelstenen op in Roll for Order: Sort Every Set

Door Rudy Wijnberg
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Er is een leuke game voor de Marie Kondō's onder ons in aantocht. Roll for Order: Sort Every Set plaatst ons namelijk in een gezellige jaren 80-kelder. Dit keer voor een cozy avontuur waarin we al onze D&D-dobbelstenen dienen op te ruimen.

In het aankomende avontuur zien we hoe een duplicatiespreuk verkeerd uitpakt. Een handjevol dobbelstenen verandert plotseling in duizenden stenen die je kelder in een grote rotzooi veranderen. Het is aan jou om alle dobbelstenen op te pakken en deze terug te brengen naar het display waarin ze thuishoren. Jij als magiër kunt kiezen uit een viertal classes die je toegang geven tot bepaalde perks. Gelukkig kun je de taakjes in de game verdelen. In Roll for Order: Sort Every Set is het namelijk mogelijk om de game in co-op te spelen.

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Grappig genoeg hebben we afgelopen maand al een dergelijke game voorbij zien komen. In Never Sort By Color dienen we echter LEGO-blokjes te sorteren. De games verschijnen echter vrijwel tegelijkertijd. Roll for Order: Sort Every Set verschijnt namelijk in Q4 2026 voor pc.

Bron: Frost Luna Studio
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2358 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Roll for Order: Sort Every Set
Roll for Order: Sort Every Set

Ontwikkelaar

Frost Luna Studio

Uitgever

Frost Luna Studio

Release

Q4 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Dilectus
Dilectus
lvl4 Reply Goblin
5 uur geleden

Ik zie nu zoveel van dit soort games voorbij komen. Ik snap de hype niet...

0
Avatar Larafin
Larafin
lvl4 Reply Goblin
10 uur geleden

Moeder of vrouw vraagt, "Ruim je kamer toch eens op!"
Reactie: "Dat doe ik! Kijk!"

1
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl13 Meta Builder
14 uur geleden

Ik heb vorig jaar al mijn Magic-kaarten gesorteerd en geadministreerd, ik heb wel even genoeg van dat soort taakjes.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl14 High Score Chaser
14 uur geleden

Loopt daar nou die Forsworn Trooper in beeld op 00:30 sec?

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl11 Commander
14 uur geleden

Ik moest ook gelijk aan die Lego game denken, dikke concurrentie in het opruim genre.

0
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