Sorteer al je LEGO-blokjes in Never Sort By Color

Liefhebbers van LEGO, opgelet! In het thema 'ontspannende games waarin je iets opruimt in plaats van je eigen huis' komt hier Never Sort By Color.

In deze casual simulatiegame kom je terecht in een Japans ogende kamer, waarin een vloedgolf aan LEGO is losgelaten. Alle steentjes zijn verloren geraakt en het is aan jou om alles weer uit te zoeken. Gelukkig krijg je een aantal tools om het werk makkelijker te maken, zoals magnetische handschoenen, speciale 'part-seeking' visie en meer. Hoe meer steentjes je uiteindelijk weet te verzamelen, des te meer bouwwerken je opnieuw in de kast kan zetten. Eenmansontwikkelaar Bryan Livingston belooft een ontspannende ervaring, zoals je de gouden regel niet vergeet: nooit op kleur sorteren.

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Never Sort By Color is beschikbaar vanaf 10 november 2026 voor de pc via Steam.