Sorteer al je LEGO-blokjes in Never Sort By Color
Liefhebbers van LEGO, opgelet! In het thema 'ontspannende games waarin je iets opruimt in plaats van je eigen huis' komt hier Never Sort By Color.
In deze casual simulatiegame kom je terecht in een Japans ogende kamer, waarin een vloedgolf aan LEGO is losgelaten. Alle steentjes zijn verloren geraakt en het is aan jou om alles weer uit te zoeken. Gelukkig krijg je een aantal tools om het werk makkelijker te maken, zoals magnetische handschoenen, speciale 'part-seeking' visie en meer. Hoe meer steentjes je uiteindelijk weet te verzamelen, des te meer bouwwerken je opnieuw in de kast kan zetten. Eenmansontwikkelaar Bryan Livingston belooft een ontspannende ervaring, zoals je de gouden regel niet vergeet: nooit op kleur sorteren.
Never Sort By Color is beschikbaar vanaf 10 november 2026 voor de pc via Steam.
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Liefhebbers mogen dit ook bij mij thuis IRL komen doen, nog gratis ook
Dit is voor mij op het moment 'Real Life Simulator'
Tja... Wat leuk? Ontspannend? Poah haha. Snap dit soort games nooit echt en zie er niks in.
Klinkt precies als Librarian: Tidy up the Arcan library maar dan met LEGO. Die was wel lekker rustgevend, leuk voor cozy gamer LEGO-fans denk ik.