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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Sorteer al je LEGO-blokjes in Never Sort By Color

Door Bram Noteboom
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Liefhebbers van LEGO, opgelet! In het thema 'ontspannende games waarin je iets opruimt in plaats van je eigen huis' komt hier Never Sort By Color.

In deze casual simulatiegame kom je terecht in een Japans ogende kamer, waarin een vloedgolf aan LEGO is losgelaten. Alle steentjes zijn verloren geraakt en het is aan jou om alles weer uit te zoeken. Gelukkig krijg je een aantal tools om het werk makkelijker te maken, zoals magnetische handschoenen, speciale 'part-seeking' visie en meer. Hoe meer steentjes je uiteindelijk weet te verzamelen, des te meer bouwwerken je opnieuw in de kast kan zetten. Eenmansontwikkelaar Bryan Livingston belooft een ontspannende ervaring, zoals je de gouden regel niet vergeet: nooit op kleur sorteren.

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Never Sort By Color is beschikbaar vanaf 10 november 2026 voor de pc via Steam.

Bron: Bryan Livingston
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5191 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Never Sort By Color
Never Sort By Color

Ontwikkelaar

Bryan Livingston

Uitgever

Bryan Livingston

Release

10 november 2026

Platforms

PC
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
4 uur geleden

Nieuw spel idee: Death by stranding waarbij je op het strand zandkorrels op grootte moet sorteren

0
Avatar Ghettoblaster
Ghettoblaster
lvl2 Journey Awaits!
4 uur geleden

Liefhebbers mogen dit ook bij mij thuis IRL komen doen, nog gratis ook

0
Avatar RudyWijnberg
RudyWijnberg
Gameliner
6 uur geleden

Dit is voor mij op het moment 'Real Life Simulator'

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
7 uur geleden

Tja... Wat leuk? Ontspannend? Poah haha. Snap dit soort games nooit echt en zie er niks in.

0
Avatar Hanswezen
Hanswezen
Gameliner
8 uur geleden

Klinkt precies als Librarian: Tidy up the Arcan library maar dan met LEGO. Die was wel lekker rustgevend, leuk voor cozy gamer LEGO-fans denk ik.

0
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