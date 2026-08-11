No More Room in Hell 2 trapt 1.0-release af met grote update

Zombies knallen en zien te overleven staat centraal in No More Room In Hell 2. De titel laat early access los en is vanaf nu, samen met de 1.0-update, beschikbaar als full-release.

De 1.0-update brengt de nodige toevoegingen met zich mee. Zo zijn er nieuwe maps beschikbaar, kun je aan de gang met twee nieuwe modi, Survival Mode en Solo Mode, en zijn er nieuwe zombietypes die je het leven zuur willen maken. Ook is de combat zowel qua gevoel als visueel aangepakt. Daarnaast zijn de verschillende moeilijkheidsgraden onder de loep genomen en aangepast, waardoor de game zowel vergevingsgezinder als uitdagender moet zijn. Verder zijn er meer mogelijkheden om je karakter aan te passen, kun je Merits verdienen door wekelijkse opdrachten te voltooien en heeft de game meerdere quality-of-life-updates gekregen voor een betere speelervaring.

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No More Room in Hell 2 is gelijktijdig met de nieuwe update beschikbaar gesteld voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, inclusief volledige crossplayondersteuning. Waar wacht je nog op? Tijd om zombies te knallen!