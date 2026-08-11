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No More Room in Hell 2 trapt 1.0-release af met grote update

Door Joey Visser
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Zombies knallen en zien te overleven staat centraal in No More Room In Hell 2. De titel laat early access los en is vanaf nu, samen met de 1.0-update, beschikbaar als full-release.

De 1.0-update brengt de nodige toevoegingen met zich mee. Zo zijn er nieuwe maps beschikbaar, kun je aan de gang met twee nieuwe modi, Survival Mode en Solo Mode, en zijn er nieuwe zombietypes die je het leven zuur willen maken. Ook is de combat zowel qua gevoel als visueel aangepakt. Daarnaast zijn de verschillende moeilijkheidsgraden onder de loep genomen en aangepast, waardoor de game zowel vergevingsgezinder als uitdagender moet zijn. Verder zijn er meer mogelijkheden om je karakter aan te passen, kun je Merits verdienen door wekelijkse opdrachten te voltooien en heeft de game meerdere quality-of-life-updates gekregen voor een betere speelervaring.

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No More Room in Hell 2 is gelijktijdig met de nieuwe update beschikbaar gesteld voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, inclusief volledige crossplayondersteuning. Waar wacht je nog op? Tijd om zombies te knallen!

Bron: Torn Banner Studios
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 10 reviews 174 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot No More Room in Hell 2
No More Room in Hell 2

Ontwikkelaar

Torn Banner Studios

Uitgever

Torn Banner Studios

Release

22 oktober 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar BozeMeneer
BozeMeneer
lvl5 Thread Hunter
5 dagen geleden om 09:49

Ziet er interessant uit maar jammer dat de game heel veel slechte reviews heeft. Reviews variëren van slechte performance (stutters) tot vreemde keuzes van de developers (wapens die zeer weinig damage doen).
Ik wacht het nog even af.

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Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
6 dagen geleden om 16:04 bewerkt

Ik weet nog toen ik 12-13 was dat deel 1 de eerste gameplay video was die ik op Youtube plaatste om mijn influencer empire te starten...dat was ook klaar na 3 videos maar goed.

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