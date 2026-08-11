No More Room in Hell 2 trapt 1.0-release af met grote update
Zombies knallen en zien te overleven staat centraal in No More Room In Hell 2. De titel laat early access los en is vanaf nu, samen met de 1.0-update, beschikbaar als full-release.
De 1.0-update brengt de nodige toevoegingen met zich mee. Zo zijn er nieuwe maps beschikbaar, kun je aan de gang met twee nieuwe modi, Survival Mode en Solo Mode, en zijn er nieuwe zombietypes die je het leven zuur willen maken. Ook is de combat zowel qua gevoel als visueel aangepakt. Daarnaast zijn de verschillende moeilijkheidsgraden onder de loep genomen en aangepast, waardoor de game zowel vergevingsgezinder als uitdagender moet zijn. Verder zijn er meer mogelijkheden om je karakter aan te passen, kun je Merits verdienen door wekelijkse opdrachten te voltooien en heeft de game meerdere quality-of-life-updates gekregen voor een betere speelervaring.
No More Room in Hell 2 is gelijktijdig met de nieuwe update beschikbaar gesteld voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, inclusief volledige crossplayondersteuning. Waar wacht je nog op? Tijd om zombies te knallen!
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Ziet er interessant uit maar jammer dat de game heel veel slechte reviews heeft. Reviews variëren van slechte performance (stutters) tot vreemde keuzes van de developers (wapens die zeer weinig damage doen).
Ik wacht het nog even af.
Ik weet nog toen ik 12-13 was dat deel 1 de eerste gameplay video was die ik op Youtube plaatste om mijn influencer empire te starten...dat was ook klaar na 3 videos maar goed.