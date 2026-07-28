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No More Room in Hell 2 valt in augustus 2026 de pc, PS5 en XBOX binnen

Door Bram Noteboom
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Torn Banner Studios heeft in samenwerking met Green Man Gaming een 1.0-releasedatum voor de coöperatieve zombiegame No More Room in Hell 2 op het oog. De volledige release vindt plaats op zowel de pc als de consoles.

Het nieuws komt gepaard met een korte trailer. Na een ruige Early Access-launch hoopt Torn Banner Studios het sentiment te kunnen keren en van de horrorgame alsnog een succes te maken. De 1.0- versie brengt No More Room in Hell 2 in ieder geval naar de moderne consoles en biedt daarnaast ook cross-play tussen alle platformen. De titel heeft ruimte voor acht spelers tegelijkertijd en de perma-death moet zorgen voor een uitgebreide spanningsboog. Verder zit de 1.0-versie vol met nieuwe Solo- en Survival-modi, terwijl het kan genieten van de nodige quality-of-life updates en nieuwe content.

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De 1.0-versie van No More Room in Hell 2 is beschikbaar vanaf 11 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Torn Banner Studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5236 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot No More Room in Hell 2
No More Room in Hell 2

Ontwikkelaar

Torn Banner Studios

Uitgever

Torn Banner Studios

Release

22 oktober 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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