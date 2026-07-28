No More Room in Hell 2 valt in augustus 2026 de pc, PS5 en XBOX binnen
Torn Banner Studios heeft in samenwerking met Green Man Gaming een 1.0-releasedatum voor de coöperatieve zombiegame No More Room in Hell 2 op het oog. De volledige release vindt plaats op zowel de pc als de consoles.
Het nieuws komt gepaard met een korte trailer. Na een ruige Early Access-launch hoopt Torn Banner Studios het sentiment te kunnen keren en van de horrorgame alsnog een succes te maken. De 1.0- versie brengt No More Room in Hell 2 in ieder geval naar de moderne consoles en biedt daarnaast ook cross-play tussen alle platformen. De titel heeft ruimte voor acht spelers tegelijkertijd en de perma-death moet zorgen voor een uitgebreide spanningsboog. Verder zit de 1.0-versie vol met nieuwe Solo- en Survival-modi, terwijl het kan genieten van de nodige quality-of-life updates en nieuwe content.
De 1.0-versie van No More Room in Hell 2 is beschikbaar vanaf 11 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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