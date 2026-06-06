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Bekijk nu de sfeervolle Dinghai: The Ocean Pillar-gameplay

Door Rudy Wijnberg

Future Games Show: Summer Showcase heeft het tempo er lekker in. Toch steken sommige trailers er met kop en schouders bovenuit, zo ook Dinghai: The Ocean Pillar.

Action RPG-roguelike Dinghai: The Ocean Pillar speelt zich af in een mythische wereld gebaseerd op de Classic of Mountains and Seas, een eeuwenoud Chinees verhaal dat flink heeft bijgedragen aan de Oosterse mythologie. In de game besturen we een naamloze, verbannen en vooral dode generaal. Na jaren te hebben rondgedwaald als een verloren ziel, heb je het lichaam van Yi, het petekind van de vloedtemmende held Yu, weten te bemachtigen. Nu leef je voort als de 'Abyssal Dragon', een wezen dat nog wat heeft af te maken en een flink rugzakje met zich meedraagt.

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In de game nemen we het op tegen goden, demonen, monsters en meer, allemaal afkomstig uit de Oosterse mythologie. Er is echter een twist: dit is geen lineair verhaal, maar een roguelike. Iedere run gaat gepaard met nieuwe combinaties, verse abilities en natuurlijk nog meer vijanden om te overwinnen.

Dinghai: The Ocean Pillar kent nog geen releasedatum en verschijnt voor pc.

Bron: Future Games Show
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Dinghai: The Ocean Pillar
Dinghai: The Ocean Pillar

Ontwikkelaar

Justdan

Uitgever

Justdan

Release

-

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
4 weken geleden om 09:57

Doet me heel erg denken aan een game op steam.. Ben de naam vergeten, maar heeft ook die zelfde skill buttons links onder, en het was een vette game, maar de game was alleen in het chinees(koreans?) te spelen, en de engelse fan-made vertaling was verre van perfect. Als deze game wel gewoon goeie engelse officiële vertaling heeft, dan denk ik wel dat ik deze ga spelen!

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