Bekijk nu de sfeervolle Dinghai: The Ocean Pillar-gameplay

Future Games Show: Summer Showcase heeft het tempo er lekker in. Toch steken sommige trailers er met kop en schouders bovenuit, zo ook Dinghai: The Ocean Pillar.

Action RPG-roguelike Dinghai: The Ocean Pillar speelt zich af in een mythische wereld gebaseerd op de Classic of Mountains and Seas, een eeuwenoud Chinees verhaal dat flink heeft bijgedragen aan de Oosterse mythologie. In de game besturen we een naamloze, verbannen en vooral dode generaal. Na jaren te hebben rondgedwaald als een verloren ziel, heb je het lichaam van Yi, het petekind van de vloedtemmende held Yu, weten te bemachtigen. Nu leef je voort als de 'Abyssal Dragon', een wezen dat nog wat heeft af te maken en een flink rugzakje met zich meedraagt.

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In de game nemen we het op tegen goden, demonen, monsters en meer, allemaal afkomstig uit de Oosterse mythologie. Er is echter een twist: dit is geen lineair verhaal, maar een roguelike. Iedere run gaat gepaard met nieuwe combinaties, verse abilities en natuurlijk nog meer vijanden om te overwinnen.

Dinghai: The Ocean Pillar kent nog geen releasedatum en verschijnt voor pc.