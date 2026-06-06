Niemand is te vertrouwen in Cordura, zelfs je vrienden niet
Vertrouw jij je vrienden op hun blauwe ogen? Dat zou je niet moeten doen. Als de co-op shooter Cordura ons iets probeert duidelijk te maken, dan is het wel dat zelfs het vertrouwde stemgeluid van je homies je in de penarie kan brengen.
Tot nu toe is het gros van de uitgebrachte friendslop allemaal nog behoorlijk guitig gebleken, maar Cordura gaat daar verandering in brengen. Zoals de trailer hieronder aantoont heeft de game AI er een handje van om je constant om de tuin te leiden, waarbij het de avatars en stem van je vrienden gebruikt om je in de val te lokken. Tot zo ver de privacywet.
Lijkt dit je wat? Zet Cordura dan vast op je wishlist. Dan weet je het ook meteen wanneer Garage41 besluit om er een releasedatum aan te hangen.
Cordura is in ontwikkeling voor pc en PlayStation 5.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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