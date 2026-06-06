Gojira, oftewel Godzilla, komt op 3 november even wat tikken uitdelen. Godzilla: Destroy All Monsters Melee: Remastered verschijnt namelijk op dat moment.

Komt er een Godzilla-game uit, dan kan je er zeker van zijn dat ik die ga spelen. Dit keer gaat het om een remaster van het in 2002 verschenen Godzilla: Destroy All Monsters Melee, een arena fighter waarin diverse kaiju met elkaar op de vuist gaan. Tijdens het vechten verwoest je de arena, oftewel duizenden woonkamers, volledig en laat je enkel puin achter terwijl jij je koddige armpjes in de lucht gooit.

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Belangrijk om mee te nemen is dat het hierbij niet om een daadwerkelijke remake gaat. Godzilla: Destroy All Monsters Melee: Remastered kent namelijk enkel geremasterde visuals, wat verbeterde gameplay, quality-of-lifeverbeteringen en een nieuwe online multiplayer.

Godzilla: Destroy All Monsters Melee: Remastered verschijnt op 3 november 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.