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Godzilla: Destroy All Monsters Melee: Remastered keert 3 november terug

Door Rudy Wijnberg

Gojira, oftewel Godzilla, komt op 3 november even wat tikken uitdelen. Godzilla: Destroy All Monsters Melee: Remastered verschijnt namelijk op dat moment.

Komt er een Godzilla-game uit, dan kan je er zeker van zijn dat ik die ga spelen. Dit keer gaat het om een remaster van het in 2002 verschenen Godzilla: Destroy All Monsters Melee, een arena fighter waarin diverse kaiju met elkaar op de vuist gaan. Tijdens het vechten verwoest je de arena, oftewel duizenden woonkamers, volledig en laat je enkel puin achter terwijl jij je koddige armpjes in de lucht gooit.

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Belangrijk om mee te nemen is dat het hierbij niet om een daadwerkelijke remake gaat. Godzilla: Destroy All Monsters Melee: Remastered kent namelijk enkel geremasterde visuals, wat verbeterde gameplay, quality-of-lifeverbeteringen en een nieuwe online multiplayer.

Godzilla: Destroy All Monsters Melee: Remastered verschijnt op 3 november 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Atari
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Godzilla: Destroy All Monsters Melee: Remastered
Godzilla: Destroy All Monsters Melee: Remastered

Ontwikkelaar

Pipeworks Software

Uitgever

Atari

Release

3 november 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar ghost
ghost
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 weken geleden om 14:13

Ziet er best funny uit.

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