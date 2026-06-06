Saber showt meer Hellraiser: Revival details, maar geen releasedatum
Saber Interactive grijpt de Future Games Show aan om wederom uit te leggen waar Clive Barker's Hellraiser: Revival om draait. Wie je speelt, wat je drijfveer is, hoeveel leed dat veroorzaakt... alles komt aan bod. Behalve een releasedatum. Het is alsof Saber Interactive kickt op 'our suffering'.
Wie de dev diaries een beetje heeft gevolgd, ziet helaas weinig nieuws. Dat we in meerdere dimensies moeten afrekenen met tuig dat erop gebrand is om je de Genesis Configuration afhandig te maken, dat weten de meeste van ons inmiddels wel. Mocht je een van de weinige gamers zijn die dit helemaal niks zegt, check dan de deep dive hieronder.
Afijn, tot mijn grote teleurstelling hebben we dus nog steeds geen releasedatum gezien, wat om te janken is. Maar goed, laten we vooral het advies van Pinhead opvolgen. "No tears please, it's a waste of good suffering"
Clive Barker's Hellraiser: Revival staat op de planning voor een release in 2026
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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Trailer
Hellraiser: Revival kent spookachtige oktober 2026-releasedatum
We hebben er braaf op moeten wachten, maar het is eindelijk zover. De releasedatum van Hellraiser: Revival is door Saber Interactive vrijgegeven.0 reacties
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Gameplay
Clive Barker's Hellraiser: Revival gameplaybeelden bieden gore galore
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Trailer
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Trailer
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