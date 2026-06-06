Saber Interactive grijpt de Future Games Show aan om wederom uit te leggen waar Clive Barker's Hellraiser: Revival om draait. Wie je speelt, wat je drijfveer is, hoeveel leed dat veroorzaakt... alles komt aan bod. Behalve een releasedatum. Het is alsof Saber Interactive kickt op 'our suffering'.

Wie de dev diaries een beetje heeft gevolgd, ziet helaas weinig nieuws. Dat we in meerdere dimensies moeten afrekenen met tuig dat erop gebrand is om je de Genesis Configuration afhandig te maken, dat weten de meeste van ons inmiddels wel. Mocht je een van de weinige gamers zijn die dit helemaal niks zegt, check dan de deep dive hieronder.

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Afijn, tot mijn grote teleurstelling hebben we dus nog steeds geen releasedatum gezien, wat om te janken is. Maar goed, laten we vooral het advies van Pinhead opvolgen. "No tears please, it's a waste of good suffering"

Clive Barker's Hellraiser: Revival staat op de planning voor een release in 2026