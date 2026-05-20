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Clive Barker's Hellraiser: Revival gameplaybeelden bieden gore galore

Door Rudy Wijnberg

Vond je de horror van een Directive 8020 maar tam van aard? Dan heb je genoeg reden om uit te kijken naar Clive Barker's Hellraiser: Revival. In een gloednieuwe gameplaytrailer krijgen we te zien wat je zoal met de Genesis Configuration kunt doen. Spoiler alert; het is vooral dood en verderf.

De beelden van onderstaande Clive Barker's Hellraiser: Revival gameplaytrailer winden er geen doekjes om. De aankomende game van Saber Interactive wordt flink bloederig en dat is precies zoals we deze game graag willen zien. In de trailer maken we kennis met de 'Genesis Configuration', een mysterieuze kubus die precies doet wat we ervan verlangen. Niet alleen in combat, maar ook daarbuiten.

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Door de kubus correct in te zetten kunnen we zaagbladen, vuur en kettingen tevoorschijn toveren. Dit uiteraard om korte metten met de vijanden te maken. We kunnen de kubus echter ook omvormen tot een object waarmee we puzzels oplossen. Dit om nog dieper in de onderwereld te komen.

Clive Barker's Hellraiser: Revival is vanaf nu te wishlisten. De game kent nog geen concrete releasedatum, maar komt te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Clive Barker's Hellraiser: Revival
Clive Barker's Hellraiser: Revival

Ontwikkelaar

Saber Interactive

Uitgever

Saber Interactive

Release

8 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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