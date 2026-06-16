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Hellraiser: Revival kent spookachtige oktober 2026-releasedatum

Door Bram Noteboom

We hebben er braaf op moeten wachten, maar het is eindelijk zover. De releasedatum van Hellraiser: Revival is door Saber Interactive vrijgegeven.

Om maar een goede vriend te quoten na de zoveelste developer deep dive: my suffering is already legendary. Wellicht dat hij nu een beetje te spreken is over de huidige stand van zaken bij Saber Interactive en Boss Team Games, want de horrorgame Hellraiser: Revival kent een releasedatum. De bloederig singleplayer-titel is op tijd af voor het Halloween-seizoen en men maakt dan ook gretig gebruik van de gore content waar deze franchise bekend om staat. Durf jij de onderstaande trailer te bekijken? Alvast een spoilerwaarschuwing: de onderstaande beelden zijn (ondanks de censuur) niet geschikt voor de werkvloer, tenzij je een enkeltje wilt boeken naar HR.

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Hellraiser: Revival is beschikbaar vanaf 8 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Clive Barker's Hellraiser: Revival
Clive Barker's Hellraiser: Revival

Ontwikkelaar

Saber Interactive

Uitgever

Saber Interactive

Release

8 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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