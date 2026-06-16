Hellraiser: Revival kent spookachtige oktober 2026-releasedatum
We hebben er braaf op moeten wachten, maar het is eindelijk zover. De releasedatum van Hellraiser: Revival is door Saber Interactive vrijgegeven.
Om maar een goede vriend te quoten na de zoveelste developer deep dive: my suffering is already legendary. Wellicht dat hij nu een beetje te spreken is over de huidige stand van zaken bij Saber Interactive en Boss Team Games, want de horrorgame Hellraiser: Revival kent een releasedatum. De bloederig singleplayer-titel is op tijd af voor het Halloween-seizoen en men maakt dan ook gretig gebruik van de gore content waar deze franchise bekend om staat. Durf jij de onderstaande trailer te bekijken? Alvast een spoilerwaarschuwing: de onderstaande beelden zijn (ondanks de censuur) niet geschikt voor de werkvloer, tenzij je een enkeltje wilt boeken naar HR.
Hellraiser: Revival is beschikbaar vanaf 8 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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