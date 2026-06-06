Klus je een ongeluk in THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator

Zet het deuntje van Eigen Huis en Tuin maar op, want Future Games Show bood ook ruimte voor THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator. Dat deed het middels een heuse deep dive, waarbij Studio Director Ivan Slovtsov ons bijpraat over alles wat deze bovennatuurlijke klusgame ons te bieden heeft.

Ben jij in het echte leven geen ware Nico Zwinkels (voor de jongere lezers onder ons, zoek maar even op), dan bestaat er tegenwoordig voor bijna ieder beroep wel een simulatiegame. Zo ook voor de klusjesman, maar THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator doet dat wel op een bijzondere wijze. Het is een verhaalgedreven first-person simulatiegame. Jij bent een ingenieur binnen een behoorlijk grote faciliteit. Die faciliteit wordt geteisterd door bovennatuurlijke gebeurtenissen. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat de faciliteit goed blijft werken. Dit doe je middels drie verschillende type reparaties. Gewoon de rechttoe rechtaan reparaties zoals het verwisselen van een lampje, de reparaties waarbij je machine moet maken door de elektriciteit te fixen en het laatste is het uitvoeren van reparaties door het voltooien van complexe puzzels.

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THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator verschijnt in 2027 voor pc en consoles. Een gesloten playtest start op 14 juni via Steam.