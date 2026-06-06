Klus je een ongeluk in THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator
Zet het deuntje van Eigen Huis en Tuin maar op, want Future Games Show bood ook ruimte voor THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator. Dat deed het middels een heuse deep dive, waarbij Studio Director Ivan Slovtsov ons bijpraat over alles wat deze bovennatuurlijke klusgame ons te bieden heeft.
Ben jij in het echte leven geen ware Nico Zwinkels (voor de jongere lezers onder ons, zoek maar even op), dan bestaat er tegenwoordig voor bijna ieder beroep wel een simulatiegame. Zo ook voor de klusjesman, maar THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator doet dat wel op een bijzondere wijze. Het is een verhaalgedreven first-person simulatiegame. Jij bent een ingenieur binnen een behoorlijk grote faciliteit. Die faciliteit wordt geteisterd door bovennatuurlijke gebeurtenissen. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat de faciliteit goed blijft werken. Dit doe je middels drie verschillende type reparaties. Gewoon de rechttoe rechtaan reparaties zoals het verwisselen van een lampje, de reparaties waarbij je machine moet maken door de elektriciteit te fixen en het laatste is het uitvoeren van reparaties door het voltooien van complexe puzzels.
THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator verschijnt in 2027 voor pc en consoles. Een gesloten playtest start op 14 juni via Steam.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator komt ook naar consoles
THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator, waarin je een klusjesman speelt die meer moet doen dan alleen reparaties uitvoeren, komt volgend jaar naar pc...1 reactie
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Word sci-fi klusjesman in The Lift: Supernatural Handyman Simulator
The Lift: Supernatural Handyman Simulator is een sci-fi simulatiegame waarin je een klusjesman speelt die reparaties moet uitvoeren aan een verlaten...0 reacties
Dit zou best wel eens leuk kunnen zijn. Ik heb nog nooit een liftgame mogen spelen. Heel lang geleden in de jaren 80 was er wel een populaire Nederlandse film over een lift die best wel vreemd gedrag vertoonde.