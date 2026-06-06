Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Klus je een ongeluk in THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator

Door Patrick Lamers

Zet het deuntje van Eigen Huis en Tuin maar op, want Future Games Show bood ook ruimte voor THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator. Dat deed het middels een heuse deep dive, waarbij Studio Director Ivan Slovtsov ons bijpraat over alles wat deze bovennatuurlijke klusgame ons te bieden heeft.

Ben jij in het echte leven geen ware Nico Zwinkels (voor de jongere lezers onder ons, zoek maar even op), dan bestaat er tegenwoordig voor bijna ieder beroep wel een simulatiegame. Zo ook voor de klusjesman, maar THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator doet dat wel op een bijzondere wijze. Het is een verhaalgedreven first-person simulatiegame. Jij bent een ingenieur binnen een behoorlijk grote faciliteit. Die faciliteit wordt geteisterd door bovennatuurlijke gebeurtenissen. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat de faciliteit goed blijft werken. Dit doe je middels drie verschillende type reparaties. Gewoon de rechttoe rechtaan reparaties zoals het verwisselen van een lampje, de reparaties waarbij je machine moet maken door de elektriciteit te fixen en het laatste is het uitvoeren van reparaties door het voltooien van complexe puzzels.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator verschijnt in 2027 voor pc en consoles. Een gesloten playtest start op 14 juni via Steam.

Bron: tinyBuild
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator
THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator

Ontwikkelaar

Fantastic Signals

Uitgever

tinyBuild

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl10 Deel van het meubilair
4 weken geleden om 00:25

Dit zou best wel eens leuk kunnen zijn. Ik heb nog nooit een liftgame mogen spelen. Heel lang geleden in de jaren 80 was er wel een populaire Nederlandse film over een lift die best wel vreemd gedrag vertoonde.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord