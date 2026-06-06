Beleef grootschalige gevechten in de tactische FPS WARDOGS
Ben je alweer uitgekeken op Battlefield 6? Hou dan WARDOGS, de tactische shooter van ontwikkelaar BULKHEAD, goed in de gaten.
Tijdens de Future Games Show kregen we een voorproefje van de gameplay van WARDOGS. In de gameplaytrailer zien we dat de game zich focust op grootschalige gevechten waarin meer dan honderd spelers het tegen elkaar opnemen, wat vooral doet denken aan het Battlefield-recept. In WARDOGS vechten drie grote teams het uit over de controle van de zone. Met een breed scala aan wapens en voertuigen kun je je eigen speelstijl bepalen om de strijd te overwinnen. Bekijk de trailer hieronder.
WARDOGS zal in 2026 verschijnen op de pc. Een exacte releasedatum is nog niet bekend.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.