Beleef grootschalige gevechten in de tactische FPS WARDOGS

Ben je alweer uitgekeken op Battlefield 6? Hou dan WARDOGS, de tactische shooter van ontwikkelaar BULKHEAD, goed in de gaten.

Tijdens de Future Games Show kregen we een voorproefje van de gameplay van WARDOGS. In de gameplaytrailer zien we dat de game zich focust op grootschalige gevechten waarin meer dan honderd spelers het tegen elkaar opnemen, wat vooral doet denken aan het Battlefield-recept. In WARDOGS vechten drie grote teams het uit over de controle van de zone. Met een breed scala aan wapens en voertuigen kun je je eigen speelstijl bepalen om de strijd te overwinnen. Bekijk de trailer hieronder.

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WARDOGS zal in 2026 verschijnen op de pc. Een exacte releasedatum is nog niet bekend.