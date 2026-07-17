Nieuwe WARDOGS-video duikt in level design en performance
Een grootschalige game zoals WARDOGS kan behoorlijk wat van je systeem vragen. Om fans alvast gerust te stellen over de technische staat van de game, deelt ontwikkelaar BULKHEAD een nieuwe video waarin de focus ligt op performance en level design.
In de tactische FPS WARDOGS nemen honderd spelers het tegen elkaar op in een grote map, verdeeld over drie teams die strijden om de controle over het slagveld. Een game van dit formaat vraagt vaak om een krachtige pc, maar BULKHEAD laat in de uitgebreide video zien dat er veel aandacht is besteed aan de technische optimalisatie van de game. Zo krijgt WARDOGS verschillende grafische modi, zodat zoveel mogelijk spelers de grootschalige gevechten soepel kunnen ervaren.
Naast de focus op de technische kant gaat BULKHEAD ook dieper in op de inspiratie achter WARDOGS en de manier waarop de maps zijn ontworpen. De ontwikkelaar vertelt hoe het level design leven heeft gekregen en welke keuzes zijn gemaakt om de grote gevechten tot hun recht te laten komen.
Een exacte releasedatum voor WARDOGS is nog niet bekend, al staat de early access-release van de game gepland voor 2026.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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