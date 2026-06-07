WTF: Waifu Tactical Simulator biedt eindelijk goede Waifu-game

Waifu's en ik gaan hand in hand. Toch zijn de games doorgaans niet om over naar huis te schrijven. Dat lijkt echter niet van toepassing te zijn op WTF: Waifu Tactical Force, een first-person tactical movement shooter met heerlijke waifu's in de hoofdrol.

WTF: Waifu Tactical Force oogt op het eerste gezicht als een typische memegame. Duiken we echter dieper in de gameplay, dan zien we toch meer dan verwacht. In deze FPS lijkt skill namelijk een grote rol te spelen en draait het dus niet enkel om de anime-schoonheden. Zo dienen we met precisie door kleurrijke omgevingen te navigeren terwijl we de ene waifu na de andere afknallen.

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In de online multiplayershooter nemen we het direct op tegen andere spelers. Dat doen we door zowel horizontaal als verticaal door de wereld te bewegen. Gaandeweg bouw je streaks op waarmee je een flinke ravage kunt aanrichten. Zo kunnen spelers een mech oproepen wanneer zij de tegenstander weten te domineren. En het mooiste? WTF: Waifu Tactical Force belooft geen FOMO of overdaad aan battlepasses te bevatten.

WTF: Waifu Tactical Force staat gepland voor een release in 2027 voor pc. Er loopt momenteel een playtest tot en met 9 juni 2026. Inschrijven voor de WTF: Waifu Tactical Force-playtest kan via Steam.