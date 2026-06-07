De Wholesome Games Showcase heeft aardig wat interessante trailers voorbij laten komen. Zo werd tijdens de showcase onder meer de Early Acces window van Croakwood aangekondigd middels een nieuwe trailer.

Niet iedereen zal kikkers als schattige dieren bestempelen en dat heeft met name te maken met hun wrattigere huid en het feit dat het amfibieën zijn. Die hebben over het algemeen toch een wat minder hoog knuffelgehalte dan de doorsnee kat, hond of konijn. Toch heeft ontwikkelaar en uitgever Texel Raptor gemeend dat de kikker een uitstekend diersoort is om in een cosy game te verwerken. En als je naar onderstaande Croakwood trailer kijkt, dan is dat nog niet eens zo slecht bedacht. In Croakwood manage je een stad die wordt bewoond door allerlei kikkers. Je kunt je stad naar believen decoreren, plannen en structureren. Daarnaast kun je het bos verkennen om zodoende geheimen te ontdekken en je kikker-bevolking te laten floreren.

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De Early Access van Croakwood vindt komende winter plaats en is dan speelbaar via Steam.