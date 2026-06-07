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Parkitect ontwikkelaar brengt Croakwood komende winter in Early Access

Door Patrick Lamers

De Wholesome Games Showcase heeft aardig wat interessante trailers voorbij laten komen. Zo werd tijdens de showcase onder meer de Early Acces window van Croakwood aangekondigd middels een nieuwe trailer.

Niet iedereen zal kikkers als schattige dieren bestempelen en dat heeft met name te maken met hun wrattigere huid en het feit dat het amfibieën zijn. Die hebben over het algemeen toch een wat minder hoog knuffelgehalte dan de doorsnee kat, hond of konijn. Toch heeft ontwikkelaar en uitgever Texel Raptor gemeend dat de kikker een uitstekend diersoort is om in een cosy game te verwerken. En als je naar onderstaande Croakwood trailer kijkt, dan is dat nog niet eens zo slecht bedacht. In Croakwood manage je een stad die wordt bewoond door allerlei kikkers. Je kunt je stad naar believen decoreren, plannen en structureren. Daarnaast kun je het bos verkennen om zodoende geheimen te ontdekken en je kikker-bevolking te laten floreren.

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De Early Access van Croakwood vindt komende winter plaats en is dan speelbaar via Steam.

Bron: Texel Raptor
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Croakwood
Croakwood

Ontwikkelaar

Texel Raptor

Uitgever

Texel Raptor

Release

-

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 weken geleden om 11:00

Wat een rustige en mooie uitstraling.

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Avatar Anita
Anita
Gameliner
4 weken geleden om 10:28

Door de trailer heb ik nog meer zin in Croakwood. Het idee ziet er nu al leuk uitgewerkt uit.

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