Parkitect ontwikkelaar brengt Croakwood komende winter in Early Access
De Wholesome Games Showcase heeft aardig wat interessante trailers voorbij laten komen. Zo werd tijdens de showcase onder meer de Early Acces window van Croakwood aangekondigd middels een nieuwe trailer.
Niet iedereen zal kikkers als schattige dieren bestempelen en dat heeft met name te maken met hun wrattigere huid en het feit dat het amfibieën zijn. Die hebben over het algemeen toch een wat minder hoog knuffelgehalte dan de doorsnee kat, hond of konijn. Toch heeft ontwikkelaar en uitgever Texel Raptor gemeend dat de kikker een uitstekend diersoort is om in een cosy game te verwerken. En als je naar onderstaande Croakwood trailer kijkt, dan is dat nog niet eens zo slecht bedacht. In Croakwood manage je een stad die wordt bewoond door allerlei kikkers. Je kunt je stad naar believen decoreren, plannen en structureren. Daarnaast kun je het bos verkennen om zodoende geheimen te ontdekken en je kikker-bevolking te laten floreren.
De Early Access van Croakwood vindt komende winter plaats en is dan speelbaar via Steam.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
-
Nieuws
Vier Independence Day 2026 in GTA Online
Voor iedereen die het viert: fijne Independence Day! Ook Rockstar Games houdt rekening met de feestdag en kleedt GTA Online nationalistisch aan.8 reacties
-
Trailer
The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG is compleet gestoord
Ben jij een RPG-liefhebber, maar heb je geen tijd om duizend uur in een game te steken? The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG past dan in jouw straatje.2 reacties
-
Ranked
Ranked: Alle DOOM-games op een rijtje
Met DOOM: The Dark Ages | Revelations in aantocht is het tijd om stil te staan bij deze legendarische FPS-reeks. Check hier de Ranked van de DOOM-games!28 reacties
-
Nieuws
Danganronpa 2x2 uitgesteld naar 2027, bekijk nu de features
Danganronpa 2x2 is helaas uitgesteld. De moderne versie van Danganronpa 2: Goodbye Despair bevat echter een compleet nieuw scenario en verbeterde visuals.2 reacties
Wat een rustige en mooie uitstraling.
Door de trailer heb ik nog meer zin in Croakwood. Het idee ziet er nu al leuk uitgewerkt uit.