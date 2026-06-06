Nederlandse solo-dev toont meer van horrorgame The Pines

Studio Abattoir, bestaande uit een enkele Nederlandse ontwikkelaar, kwam langs bij de Future Games Show. Check hier de tweede trailer van The Pines!

Het beeldmateriaal gooit de nodige onbegrip en vervelende opmerkingen naar je harses. Je bent hopeloos, te traag en simpelweg niet goed genoeg. Maar jij als speler gaat er natuurlijk verandering in brengen. The Pines is een psychologische horrorgame waarin je in de huid kruipt van een voormalige rechercheur die een afgelegen faciliteit vol eigenzinnige bewoners verkent. Het doet, zoals eerder vermeld, veel denken aan Alan Wake en Twin Peaks. Het narratief is mysterieus, vaag en daardoor ook prikkelend. Wil jij je mede-Hollander even uit de brand helpen? Zet de game dan vooral op je wishlist via Steam.

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The Pines is beschikbaar in 2027 voor de pc.