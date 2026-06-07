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Deep dive met Richard Knight in Assassin's Creed Black Flag Resynced

Door Rudy Wijnberg

Ubisoft zet flink in op Assassin's Creed Black Flag Resynced. De game kan dan ook niet ontbreken tijdens de Future Games Show: Summer Showcase. Dit keer komt Black Flag voorbij met een deep dive-interview met Richard Knight, game director van Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Hoewel we niets nieuws te horen krijgen in de deep dive van Richard Knight, blijft het fijn om nieuwe beelden van AC Black Flag te zien. In de video loopt Knight door verschillende facetten van de game. Zo zien we een flink segment van deze 'deep dive' dat is gewijd aan het duiken in de game. We reizen wederom af naar de bodem van de Caraïben om schatten op te duiken. Ditmaal is het echter niet volledig afgebakend, maar kunnen we de zeebodem uitvoerig verkennen.

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Assassin's Creed Black Flag Resynced verschijnt op 9 juli 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Meer lezen over de game? Lees dan nu onze Assassin's Creed Black Flag Resynced-hands-on vanuit Parijs!

Bron: Ubisoft
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

9 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Bluehope
Bluehope
lvl5 Thread Hunter
4 weken geleden om 15:28

Origineel heb ik nooit gespeeld. Deze game staat bij mij wel in de pre order

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Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
4 weken geleden om 01:50

Nog steeds een beetje jammer dat ze de combat variatie zo hebben aangepast. De double hidden blades waren m'n lievelingswapen!

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Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
4 weken geleden om 01:50 bewerkt

Grappig heb laatst een discussie gehad met een paar mensen die zeiden: ze gaan met Assassin's Creed Black Flag Resynced het moderne gedeelte van de originele Black Flag retconnen en verneuken.

Ik zei : nope ze zullen het zo doen dat beide versies canon zijn en elkaar niet in de weg gaan zitten. Je kan Assassin's Creed Black Flag Resynced meer zien als een revisit. Waarbij we weer opnieuw met de animus in het leven van Edward Kenway duiken.

En vandaag is dat tijdens future games Show bevestigd. Assassin's Creed Black Flag Resynced modern story speelt zich af na Assassin's Creed Shadows.

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