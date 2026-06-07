Ubisoft zet flink in op Assassin's Creed Black Flag Resynced. De game kan dan ook niet ontbreken tijdens de Future Games Show: Summer Showcase. Dit keer komt Black Flag voorbij met een deep dive-interview met Richard Knight, game director van Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Hoewel we niets nieuws te horen krijgen in de deep dive van Richard Knight, blijft het fijn om nieuwe beelden van AC Black Flag te zien. In de video loopt Knight door verschillende facetten van de game. Zo zien we een flink segment van deze 'deep dive' dat is gewijd aan het duiken in de game. We reizen wederom af naar de bodem van de Caraïben om schatten op te duiken. Ditmaal is het echter niet volledig afgebakend, maar kunnen we de zeebodem uitvoerig verkennen.

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Assassin's Creed Black Flag Resynced verschijnt op 9 juli 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Meer lezen over de game? Lees dan nu onze Assassin's Creed Black Flag Resynced-hands-on vanuit Parijs!