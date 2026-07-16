Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced-patch voorkomt verdwijnende schepen

Door Jolien Mauritsz
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Ubisoft heeft update 1.0.4 voor Assassin’s Creed Black Flag Resynced uitgebracht. De patch pakt onder meer een bug aan waarbij de Jackdaw kon verdwijnen nadat spelers hun schip hadden geüpgraded terwijl ze aangemeerd lagen. En ja, een piratengame zonder schip is toch een beetje alsof je Just Dance speelt zonder de mentale bereidheid om jezelf voor schut te zetten met je dansmoves.

De update lost daarnaast meerdere save- en laadproblemen op, verbetert de stabiliteit en pakt verschillende lokalisatieproblemen aan. Ook is er een pc-specifieke fix voor cutscenes die op 30 FPS vast bleven zitten wanneer spelers aangepaste grafische instellingen gebruikten. Verder zijn er aanpassingen gedaan aan belichting in binnenruimtes en grotten, clippingproblemen met personages, kleding en scheepsmodellen en verschillende problemen met fast travel en Animus-muren. Ook de Caribische lucht krijgt een kleine opknapbeurt: de kans op zon en heldere luchten is verhoogd, terwijl een bug waardoor het nooit mistig werd is opgelost.

Op gameplaygebied voorkomt de patch onder meer dat spelers vast komen te zitten tijdens harpoeneren wanneer ze direct daarna een schip willen enteren. Ook kunnen spelers niet langer door de romp van hun schip clippen tijdens het zwemmen en is een probleem opgelost waarbij één neervallende vijand klonk alsof er meteen een hele stapel lichamen omviel. Tot slot zijn er meerdere questfixes toegevoegd, waaronder oplossingen voor problemen in Rift: Wayward Desires, The Other Brother, The Observatory en A Governor No Longer.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Update 1.0.4 is vandaag beschikbaar voor Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Lees hier wat Frietricks bevindingen zijn in deAssassin's Creed Black Flag Resynced review!

Bron: Rock Paper Shotgun
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 96 reviews 1450 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

9 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord