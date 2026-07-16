Assassin’s Creed Black Flag Resynced-patch voorkomt verdwijnende schepen
Ubisoft heeft update 1.0.4 voor Assassin’s Creed Black Flag Resynced uitgebracht. De patch pakt onder meer een bug aan waarbij de Jackdaw kon verdwijnen nadat spelers hun schip hadden geüpgraded terwijl ze aangemeerd lagen. En ja, een piratengame zonder schip is toch een beetje alsof je Just Dance speelt zonder de mentale bereidheid om jezelf voor schut te zetten met je dansmoves.
De update lost daarnaast meerdere save- en laadproblemen op, verbetert de stabiliteit en pakt verschillende lokalisatieproblemen aan. Ook is er een pc-specifieke fix voor cutscenes die op 30 FPS vast bleven zitten wanneer spelers aangepaste grafische instellingen gebruikten. Verder zijn er aanpassingen gedaan aan belichting in binnenruimtes en grotten, clippingproblemen met personages, kleding en scheepsmodellen en verschillende problemen met fast travel en Animus-muren. Ook de Caribische lucht krijgt een kleine opknapbeurt: de kans op zon en heldere luchten is verhoogd, terwijl een bug waardoor het nooit mistig werd is opgelost.
Op gameplaygebied voorkomt de patch onder meer dat spelers vast komen te zitten tijdens harpoeneren wanneer ze direct daarna een schip willen enteren. Ook kunnen spelers niet langer door de romp van hun schip clippen tijdens het zwemmen en is een probleem opgelost waarbij één neervallende vijand klonk alsof er meteen een hele stapel lichamen omviel. Tot slot zijn er meerdere questfixes toegevoegd, waaronder oplossingen voor problemen in Rift: Wayward Desires, The Other Brother, The Observatory en A Governor No Longer.
Update 1.0.4 is vandaag beschikbaar voor Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Lees hier wat Frietricks bevindingen zijn in deAssassin's Creed Black Flag Resynced review!
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