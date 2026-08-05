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Eric Baptizat terug bij Ubisoft als director van Assassin's Creed

Door Rudy Wijnberg
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Na vijf jaar afwezigheid keert Eric Baptizat terug bij Ubisoft. Baptizat neemt hier de rol van Director voor het Assassin's Creed-merk op zich. Op zich niet vreemd, Baptizat heeft namelijk jarenlange ervaring bij zowel Ubisoft als met de Assassin's Creed-franchise.

Met zestien jaar aan Ubisoft-ervaring onder de gordel werd het in 2021 tijd voor Baptizat om een kijkje te nemen bij EA Motive. Hier fungeerde Baptizat onder andere als game director van de Dead Space Remake en game design director van Battlefield 6. Na vijf jaar bij EA begon het echter weer te kriebelen en nu keert Baptizat dus terug bij Ubisoft om het Assassin's Creed-merk onder zijn hoede te nemen.

Assassins Creed Black Flag Resynced review pc stealth

Op zich is het niet vreemd dat Baptizat deze functie gaat bekleden. Tijdens zijn zestien jaar bij Ubisoft heeft de beste man namelijk gewerkt als lead game designer van Assassin's Creed: Black Flag, project lead game design van Assassin's Creed Unity en game director van Assassin's Creed Valhalla. In dit geval hoefde Ubisoft niet te zoeken naar een speld in een hooiberg, aangezien Baptizat al ruimschoots over de juiste papieren beschikt.

Wij wensen Baptizat veel succes in zijn hernieuwde loopbaan bij Ubisoft!

Bron: VGC
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

9 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Sledge
Sledge
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 17:46

Lijkt me geen verkeerd moment gezien de overname van EA.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 16:29

Terug op t oude nest.

0
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 15:49

Het feit dat hij aan het geweldige Assassin's Creed Valhalla (staat bij mij op nummer vier in mijn top 5 Assassin's Creed games) heeft gewerkt. Stemt mij hoopvol.

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