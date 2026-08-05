Eric Baptizat terug bij Ubisoft als director van Assassin's Creed
Na vijf jaar afwezigheid keert Eric Baptizat terug bij Ubisoft. Baptizat neemt hier de rol van Director voor het Assassin's Creed-merk op zich. Op zich niet vreemd, Baptizat heeft namelijk jarenlange ervaring bij zowel Ubisoft als met de Assassin's Creed-franchise.
Met zestien jaar aan Ubisoft-ervaring onder de gordel werd het in 2021 tijd voor Baptizat om een kijkje te nemen bij EA Motive. Hier fungeerde Baptizat onder andere als game director van de Dead Space Remake en game design director van Battlefield 6. Na vijf jaar bij EA begon het echter weer te kriebelen en nu keert Baptizat dus terug bij Ubisoft om het Assassin's Creed-merk onder zijn hoede te nemen.
Op zich is het niet vreemd dat Baptizat deze functie gaat bekleden. Tijdens zijn zestien jaar bij Ubisoft heeft de beste man namelijk gewerkt als lead game designer van Assassin's Creed: Black Flag, project lead game design van Assassin's Creed Unity en game director van Assassin's Creed Valhalla. In dit geval hoefde Ubisoft niet te zoeken naar een speld in een hooiberg, aangezien Baptizat al ruimschoots over de juiste papieren beschikt.
Wij wensen Baptizat veel succes in zijn hernieuwde loopbaan bij Ubisoft!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Poll
Poll: Wat is de beste game van juli 2026?
Juli 2026 bracht onverwacht wat sterke releases met zich mee. Stem nu op jouw favoriete game van de maand en laat weten wat jij van deze gamemaand vond.49 reacties
-
Nieuws
Assassin's Creed Black Flag Resynced doet er nog een miljoen bij
Assassin's Creed Black Flag Resynced heeft er een geweldige eerste week op zitten! De game verkoopt goed en er wordt gewerkt aan toekomstige DLC.41 reacties
-
Nieuws
Assassin’s Creed Black Flag Resynced-patch voorkomt verdwijnende schepen
Assassin’s Creed Black Flag Resynced krijgt update 1.0.4 met fixes voor verdwijnende schepen, cutscene-FPS, harpoeneren, quests en zonniger weer.9 reacties
-
Game Over Podcast
Game Over Podcast Seizoen 6, Episode 5: Is Black Flag de ultieme piratengame?
In de nieuwste aflevering van de Game Over Podcast wordt er muiterij gepleegd en nemen de piraten Daniël, Frietrick en Bram het conversatieschip over.8 reacties
Lijkt me geen verkeerd moment gezien de overname van EA.
Terug op t oude nest.
Het feit dat hij aan het geweldige Assassin's Creed Valhalla (staat bij mij op nummer vier in mijn top 5 Assassin's Creed games) heeft gewerkt. Stemt mij hoopvol.