Eric Baptizat terug bij Ubisoft als director van Assassin's Creed

Na vijf jaar afwezigheid keert Eric Baptizat terug bij Ubisoft. Baptizat neemt hier de rol van Director voor het Assassin's Creed-merk op zich. Op zich niet vreemd, Baptizat heeft namelijk jarenlange ervaring bij zowel Ubisoft als met de Assassin's Creed-franchise.

Met zestien jaar aan Ubisoft-ervaring onder de gordel werd het in 2021 tijd voor Baptizat om een kijkje te nemen bij EA Motive. Hier fungeerde Baptizat onder andere als game director van de Dead Space Remake en game design director van Battlefield 6. Na vijf jaar bij EA begon het echter weer te kriebelen en nu keert Baptizat dus terug bij Ubisoft om het Assassin's Creed-merk onder zijn hoede te nemen.

Op zich is het niet vreemd dat Baptizat deze functie gaat bekleden. Tijdens zijn zestien jaar bij Ubisoft heeft de beste man namelijk gewerkt als lead game designer van Assassin's Creed: Black Flag, project lead game design van Assassin's Creed Unity en game director van Assassin's Creed Valhalla. In dit geval hoefde Ubisoft niet te zoeken naar een speld in een hooiberg, aangezien Baptizat al ruimschoots over de juiste papieren beschikt.

Wij wensen Baptizat veel succes in zijn hernieuwde loopbaan bij Ubisoft!