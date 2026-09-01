Assassin's Creed Black Flag Resynced was al een geweldige game (die ook heel vlot over de toonbank ging) en Ubisoft heeft nu een update losgelaten die alles nóg wat beter zou moeten maken. Dit is wat er allemaal is veranderd!

Assassin's Creed Black Flag Resynced krijgt grote update

Update 1.0.7. gaat vandaag live en er zijn heel wat leuke dingetjes te vinden in de patch notes. Zo kan Edward vanaf nu ook zijn pistolen verbergen (een sluipmoordenaar moet nu eenmaal subtiel zijn), je kan visuele effecten van perks afzetten (ook om minder opvallend te zijn) én er is een nieuwe viervoeter die je kan meenemen naar je hideout. Daarnaast zijn er natuurlijk ook een golf aan algemene veranderingen en verbeteringen. De volledige patch notes vind je hieronder.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Assassin's Creed Black Flag Resynced is nu verkrijgbaar, je kan piraatje spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.