Uitgebreide update voor Assassin's Creed Black Flag Resynced vandaag live
Assassin's Creed Black Flag Resynced was al een geweldige game (die ook heel vlot over de toonbank ging) en Ubisoft heeft nu een update losgelaten die alles nóg wat beter zou moeten maken. Dit is wat er allemaal is veranderd!
Assassin's Creed Black Flag Resynced krijgt grote update
Update 1.0.7. gaat vandaag live en er zijn heel wat leuke dingetjes te vinden in de patch notes. Zo kan Edward vanaf nu ook zijn pistolen verbergen (een sluipmoordenaar moet nu eenmaal subtiel zijn), je kan visuele effecten van perks afzetten (ook om minder opvallend te zijn) én er is een nieuwe viervoeter die je kan meenemen naar je hideout. Daarnaast zijn er natuurlijk ook een golf aan algemene veranderingen en verbeteringen. De volledige patch notes vind je hieronder.
Assassin's Creed Black Flag Resynced is nu verkrijgbaar, je kan piraatje spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Mooi om te zien dat we eindelijk de hond kunnen redden van het eiland.
Ik blijf er bij dat Ubisoft het perfect heeft gedaan met hun take op een remake. Ze hebben de originele black flag canon gehouden en resynced doet alles wat in de originele black flag gebeurd is op geen enkel manier teniet.
Zowel het het verhaal in het verleden als het moderne verhaal van de OG Black Flag wordt niet aangetast. Aangezien het zo is dat verhaal technisch gezien het moderne verhaal verder gaat waar Assassin's Creed Shadows eindigde. Oftewel in modern day zitten we in het jaar 2090.
Wat er letterlijk gebeurd is dat we met een veel betere animus terug gaan naar het leven Edward Kenway. En aangezien we nu beter kunnen syncen met Edward zien we meer van zijn leven zoals zijn ontmoeting met Lucy Baldwin en zijn conflict met Robert Maynard. Maar er word niks van het origineel geretconned.