Assassin's Creed Black Flag Resynced doet er nog een miljoen bij

Assassin's Creed Black Flag Resynced vaart een vaste koers: deze herwerkte versie van een echte klassieker werd goed ontvangen door de spelers en dat maakt Ubisoft natuurlijk blij. Eerder kwamen we al te weten dat de game meer dan 2 miljoen keer verkocht werd, maar dat getal is inmiddels alweer gestegen.

Ubisoft viert 3 miljoen piraten

In een officieel X-bericht heeft de ontwikkelaar namelijk laten weten dat de teller inmiddels op meer dan 3 miljoen staat (en dat op 1 week tijd). Dat zijn ontelbaar veel zeemansliederen en liters rum die werden gedronken in de voorbije zeven dagen!

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Dat is een heel mooi begin, maar daar houdt het uiteraard niet op. Ubisoft vermeldt namelijk dat er momenteel wordt gewerkt aan een New Game Plus-modus én in een interview spreekt Richard Knight over andere toekomstige zaken. Hij kan nog niets officieel zeggen, maar hij laat wel doorschemeren dat Assassin's Creed Black Flag Resynced wel eens voor een lange tijd ondersteund kan worden met updates en DLC. Wat we waarschijnlijk niet zullen te zien krijgen, is de Freedom Cry-uitbreiding.

“I know some folks on the team have DLC ideas. We need to balance those out with our future, and then update the core game. [...] I can’t really say anything as to a Freedom Cry. We’ve got our hands full with this game right now. Freedom Cry, it’s not a small thing either”

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Assassin's Creed Black Flag Resynced is nu te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.