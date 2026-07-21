Assassin's Creed Black Flag Resynced doet er nog een miljoen bij
Assassin's Creed Black Flag Resynced vaart een vaste koers: deze herwerkte versie van een echte klassieker werd goed ontvangen door de spelers en dat maakt Ubisoft natuurlijk blij. Eerder kwamen we al te weten dat de game meer dan 2 miljoen keer verkocht werd, maar dat getal is inmiddels alweer gestegen.
Ubisoft viert 3 miljoen piraten
In een officieel X-bericht heeft de ontwikkelaar namelijk laten weten dat de teller inmiddels op meer dan 3 miljoen staat (en dat op 1 week tijd). Dat zijn ontelbaar veel zeemansliederen en liters rum die werden gedronken in de voorbije zeven dagen!
Dat is een heel mooi begin, maar daar houdt het uiteraard niet op. Ubisoft vermeldt namelijk dat er momenteel wordt gewerkt aan een New Game Plus-modus én in een interview spreekt Richard Knight over andere toekomstige zaken. Hij kan nog niets officieel zeggen, maar hij laat wel doorschemeren dat Assassin's Creed Black Flag Resynced wel eens voor een lange tijd ondersteund kan worden met updates en DLC. Wat we waarschijnlijk niet zullen te zien krijgen, is de Freedom Cry-uitbreiding.
Assassin's Creed Black Flag Resynced is nu te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Ik speel hem zelf ook nu een uurtje of 9. Ik moet eerlijk toegeven dat ik wel geniet van de game. Want het ziet er namelijk fenomenaal uit. Verhaal is tof. Maar ik ben er niet door weggeblazen. Het gaat zeker wel een plaatsje krijgen in mijn eindejaarslijst alleen denk niet zo hoog als ik van te voren had ingeschat. En dat komt vooral omdat ik de neval gameplay niet leuk vind. Ik vind het log en niet lekker werken. Maar alsnog een goede 8
Ik ben er dit weekend aan begonnen en ik moet zeggen dat ik heel positief verrast ben. Er zullen vast puristen zijn die het origineel beter vinden qua graphics (ik hoor heel veel over gezichtanimaties), maar ik vind het meer dan prima.
Het verhaal is gewoon erg goed, het is ook een keer een andere insteek. Edward is gewoon een heel goed karakter.
De omgeving is echt fantastisch mooi. En combat is prima.
De parcours vind ik soms wat problematisch maar dat kan ook aan mij liggen.
Ik hoop dat Ubisoft hiermee doorgaat en zo zijn weg vindt om nieuwe originele games kan maken van dit niveau.
Ben er eergister mee begonnen, en wat is het toch een genot om door die wereld heen te lopen. Je wordt echt weggeblazen door de graphics (op pc tenminste, maar volgens mij ook op de console, toch?), en sta soms echt wel 30-60 seconde even op een punt te chillen om te genieten van het uitzicht.
Tot nu toe een erg vermakelijke game, maar verveel me eigenlijk nu al met de combat als ik heel eerlijk ben. Was al snel eentonig en ook wel heel makkelijk. Maar goed, zo lang de game vermaakt is er ook geen reden om te klagen! xD
Warning, wat ik nu post kan misschien als een spoiler worden ervaren. Mijn excuses daarvoor.
Heb afgelopen zondag na 65 uur Assassin's Creed Black Flag Resynced uitgespeeld.
Dit is zoveel meer dan een simpele remake. De extra missies voegen 100% wat toe, de drie nieuwe officieren hebben allemaal een tof verhaal. Maar de best toevoeging voor mij is die van Robert Maynard, die in het origineel maar heel even voorbij komt als een generic Britse officier. Heeft in Resynced een grotere rol met een uniek character model. Hij werkt perfect als een antagonist
En Ubisoft heeft slim gebruik gemaakt van de animus voor deze remake, want qua moderne verhaal lijn is het een vervolg op Assassin's Creed Shadows. En omdat het een vervolg is speelt het zich net zoals Shadows af in 2096 en hebben Ego en de Dark Animus weer een grote rol. Maar waarom heeft Ubisoft dit dan volgens mij slim aangepakt ? Nou omdat als je de dark rifts speelt en de data fragments leest je er allereerst achter komt dat Ego de geschiedenis die getoond word in de animus wilt veranderen en ten tweede Abstergo wilt Devils of the Caribbean (de mensen die ACIV: Black Flag hebben gespeeld weten wel wat ik bedoel) remaken als een interactieve VR ervaring en omdat te doen duiken ze met de animus opnieuw naar het leven van Edward Kenway. Maar omdat de technologie van de animus in al die jaren beter is geworden, kunnen ze nu beter synchroniseren met Edward Kenway zijn DNA en voorheen gemiste zaken van zijn leven inzien.
Ik hoop dat ze uiteraard nieuwe AC games blijven maken zoals Hexe, maar als ze dat afwisselen met een Resync van de eerdere games en zowel het origineel als de Resync canon houden door het moderne verhaal verder te laten gaan. Dan ga ik daar geen nee tegen zeggen.