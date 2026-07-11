Assassin's Creed Black Flag Resynced vaart twee miljoen verkopen voorbij
Het is een drukke bende in het Caribisch gebied. De remake van Assassin's Creed Black Flag is op de dag van release maar liefst twee miljoen keer over de toonbank gegaan.
Ubisoft heeft bekendgemaakt dat Assassin's Creed Black Flag Resynced op de eerste dag twee miljoen keer is verkocht. Daarmee vaart de remake de sterke release van Assassin's Creed Shadows met ruime afstand voorbij. Die titel zag op de eerste dag één miljoen spelers, terwijl Black Flag Resynced dat aantal in verkochte exemplaren weet te verdubbelen.
Om deze prachtige mijlpaal te vieren, gooit Ubisoft nog wat extra buit onze kant op. Met een speciale code kunnen spelers een Crimson Storm-zeilenset en 1.500 Animus Keys bemachtigen. De code is te verzilveren via de Ubisoft-website.
Assassin's Creed Black Flag Resynced is sinds 9 juli beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Benieuwd wat wij van de remake vonden? Check dan de review van onze eigen Frietrick.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Als dit mega succes betekent dat ze meerdere OG AC games gaan remaken in deze stijl ben ik helemaal happy.
Ben wel benieuwd hoe ze het gaan doen. Nu gewoon eerst AC 1 of toch Ezio zijn trilogie. Qua modern story maakt het in ieder geval niet uit welke games ze eerst doen aangezien ze met de animus alle vrijheid hebben.
Een Altaïr of Ezio remake in de Resynced stijl zal ook zeer waarschijnlijk betekenen dat Desmond niet terug komt.
Denk dat we dit steeds vaker gaan meemaken. Dit soort remakes. Het is toch makkelijk geld maken. Vind het ook niet erg want games van vroeger zijn tof om te spelen en om die dan met prachtige graphics op nieuw te beleven ik ben aan boord.