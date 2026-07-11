Het is een drukke bende in het Caribisch gebied. De remake van Assassin's Creed Black Flag is op de dag van release maar liefst twee miljoen keer over de toonbank gegaan.

Ubisoft heeft bekendgemaakt dat Assassin's Creed Black Flag Resynced op de eerste dag twee miljoen keer is verkocht. Daarmee vaart de remake de sterke release van Assassin's Creed Shadows met ruime afstand voorbij. Die titel zag op de eerste dag één miljoen spelers, terwijl Black Flag Resynced dat aantal in verkochte exemplaren weet te verdubbelen.

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Om deze prachtige mijlpaal te vieren, gooit Ubisoft nog wat extra buit onze kant op. Met een speciale code kunnen spelers een Crimson Storm-zeilenset en 1.500 Animus Keys bemachtigen. De code is te verzilveren via de Ubisoft-website.

Assassin's Creed Black Flag Resynced is sinds 9 juli beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Benieuwd wat wij van de remake vonden? Check dan de review van onze eigen Frietrick.