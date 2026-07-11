Assassin's Creed: Black Flag Resynced blijkt een succes. Inmiddels zijn er op launch day twee miljoen exemplaren verkocht, wat logischerwijs een vliegende start is voor de remake. Hoewel de game hoge cijfers scoort, klinkt op Steam nu ook een ander geluid. Negatieve reviews druppelen binnen en gaan hoofdzakelijk over de vele microtransacties die Black Flag Resynced rijk is.

In totaal kent Assassin's Creed: Black Flag Resynced op dit moment €84,91 aan microtransacties. Belangrijk om in het achterhoofd te houden, is dat het hierbij hoofdzakelijk om cosmetische content gaat, maar de oplettende lezer ziet bijvoorbeeld ook de Assassin's Creed: Black Flag Resynced – Map Pack voor €4,99 staan. Deze map pack maakt bij aanschaf direct alle collectibles op de kaart zichtbaar, zodat de luie assassin alles direct kan opsporen. Uiteraard adviseren wij deze methode niet, zoals ook te lezen is in onze beginnertips voor Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Hoewel de game na ruim 8.000 Steam-reviews nog altijd een 'Grotendeels positief'-beoordeling kent, voelt Ubisoft zich toch genoodzaakt om te reageren op de toenemende negatieve recensies. Sterker nog, Ubisoft reageert met regelmaat op zowel positieve als negatieve reviews. Onder één van de negatieve recensies schrijft Ubisoft het volgende:

"We've seen your feedback since launch, and we're reading all of it. Thank you for caring this much about Black Flag Resynced. We want to be clear on one point: the edition you have is the full, complete experience. Every mission, every island, the full story and the complete world are all there, with nothing held back. The additional packs are entirely optional extras for players who want them, never a requirement to enjoy or complete the game. We'll keep listening as you play!"

Heb jij de game al in huis, of hoop je Assassin's Creed: Black Flag Resynced te winnen via onze Loot Drop? Ongeacht het antwoord: kunnen jullie je vinden in de kritiek, of moeten mensen niet zo miepen? Laat het zoals gebruikelijk weten in de reacties!