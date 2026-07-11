Ubisoft reageert op kritiek over microtransacties in Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced blijkt een succes. Inmiddels zijn er op launch day twee miljoen exemplaren verkocht, wat logischerwijs een vliegende start is voor de remake. Hoewel de game hoge cijfers scoort, klinkt op Steam nu ook een ander geluid. Negatieve reviews druppelen binnen en gaan hoofdzakelijk over de vele microtransacties die Black Flag Resynced rijk is.
In totaal kent Assassin's Creed: Black Flag Resynced op dit moment €84,91 aan microtransacties. Belangrijk om in het achterhoofd te houden, is dat het hierbij hoofdzakelijk om cosmetische content gaat, maar de oplettende lezer ziet bijvoorbeeld ook de Assassin's Creed: Black Flag Resynced – Map Pack voor €4,99 staan. Deze map pack maakt bij aanschaf direct alle collectibles op de kaart zichtbaar, zodat de luie assassin alles direct kan opsporen. Uiteraard adviseren wij deze methode niet, zoals ook te lezen is in onze beginnertips voor Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
Hoewel de game na ruim 8.000 Steam-reviews nog altijd een 'Grotendeels positief'-beoordeling kent, voelt Ubisoft zich toch genoodzaakt om te reageren op de toenemende negatieve recensies. Sterker nog, Ubisoft reageert met regelmaat op zowel positieve als negatieve reviews. Onder één van de negatieve recensies schrijft Ubisoft het volgende:
"We've seen your feedback since launch, and we're reading all of it. Thank you for caring this much about Black Flag Resynced. We want to be clear on one point: the edition you have is the full, complete experience. Every mission, every island, the full story and the complete world are all there, with nothing held back. The additional packs are entirely optional extras for players who want them, never a requirement to enjoy or complete the game. We'll keep listening as you play!"
Heb jij de game al in huis, of hoop je Assassin's Creed: Black Flag Resynced te winnen via onze Loot Drop? Ongeacht het antwoord: kunnen jullie je vinden in de kritiek, of moeten mensen niet zo miepen? Laat het zoals gebruikelijk weten in de reacties!
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Kan me er niet druk over maken die micro transacties.
Leuk voor de mensen die wat te kiezen willen hebben .
Zolang het de game zelf niet aantast vind ik het allemaal prima
Ik heb de game vandaag gekocht en heb inmiddels een paar uur gespeeld. Het speelt heerlijk, en het ziet er supermooi uit.
Ik snap niet waarom mensen lopen te zeuren over cosmetische micro transacties. Serieus, je hebt het niet nodig om de game te spelen. Het is puur voor de gene die teveel geld hebben en of te lui zijn.
De popups en reclame bij het opstarten van een spel die je gekocht heb is zeker irritant, zelfde niveau als die streamingsdiensten die trailers tonen bij het opstarten van een film, mensen wilden streamen om juist geen reclame te zien.
Ahaaaa daar beginnen ze al dus wel micro transacties even kijken wat COLA hier op te zeggen heeft…..
Iedere game met microtransacties mogen ze van The Rock aan de hoogste reviewboom opknopen.
Bedrijven als Ubisoft zijn gewoon sneu, breng gewoon eens complete producten uit die ook echt leuk om te spelen zijn en niet telkens controverse opwekken. Nou heb je er eindelijk na jaren weer eentje met deze remake en dan ga je weer kansloos microtransactions uitgeven.
Overigens moet ik wel lachen om Ubisoft. Shadows verkocht voor geen meter en dus hadden ze het destijds over het aantal gamers dat de game had gespeeld en Black Flag remake verkoopt wel en dus pochen ze nu op social media met 2 miljoen verkopen. Wederom de bevestiging dat Shadows het ook gewoon niet was.
Ik stoor me er zelf nooit zo aan. Het is allemaal geen verplichting gelukkig.
Zolang ze je er maar niet mee dood gooien in de game zelf via pop-up en dergelijke.
Stoor me wel aan die games dat als je de game opstart eerst telkens met je neus op alle dlc wordt gedrukt.