The Hood brengt duisternis met zich mee naar Marvel Rivals
Uit de schaduwen van de mean streets van New York sluipt The Hood het roster van Marvel Rivals binnen. Parker Robbins is uit op macht en laat zijn spierballen flink rollen in de character reveal van The Hood in Marvel Rivals.
Superschurk The Hood maakt op 7 augustus 2026 zijn opwachting in Marvel Rivals. Met behulp van zijn pistolen en duistere magie legt The Hood zijn vijanden letterlijk het vuur aan de schenen. Ga je tijdens een match echt lekker, dan krijg je de optie om te transformeren in een demonisch wezen waarmee je vijanden kunt bombarderen.
The Hood verschijnt bij de start van Marvel Rivals seizoen 9.5 op 7 augustus 2026.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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