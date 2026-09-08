Marvel Rivals Season 10-trailer toont Gorr in actie
Gorr de godenslachter staat centraal in Marvel Rivals Season 10. De trailer toont het gewelddadige personage in actie en Loki is het eerste slachtoffer.
We zijn alweer gearriveerd bij het tiende seizoen van de multiplayergame Marvel Rivals. Vanaf 11 september barst de competitie weer los, want dan gaat Butcher's Blasphemy van start. De Marvel-schurk Gorr vertolkt in ieder geval een prominente rol en zijn job is trouw aan het bronmateriaal: hij is op weg om goden te slachten. Wat dit precies gaat betekenen voor de speelbare personages in Marvel Rivals, dat is momenteel gissen. De cinematische trailer liegt er echter niet om: het kan zomaar uitlopen tot een bloedbad. En de gameplaytrailer van Gorr toont alle details die je hoort te weten. Kijk vooral het beeldmateriaal rustig door.
Marvel Rivals is beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, PlayStation 4 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Kan wel merken dat ik amper online games speel, want ik snap af en toe totaal niet hoe die seizoenen werken.