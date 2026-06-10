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Cyclops houdt een oogje in het zeil in Marvel Rivals

Door Simon Verbeke

Een grote verrassing is het niet, want de trailer van Marvel Rivals seizoen 8 gaf het al wat weg, maar de volgende hero wordt Cyclops! Deze duelist heeft nu zijn eigen trailer ontvangen.

Cyclops komt deze week naar Marvel Rivals

Voor degenen die hem niet kennen: Cyclops (echte naam: Scott Summers) is één van de eerste X-men en zijn superkracht draait rond zijn ogen. Hij kan namelijk een gevaarlijke laserstraal loslaten op zijn vijanden, die hij controleert met behulp van een speciale bril. Dat is dan ook je primaire wapen in Marvel Rivals: gebruik je laserogen om het slagveld in bedwang te houden! Check hem hieronder in actie.

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Cyclops wordt op 12 juni aan Marvel Rivals toegevoegd.

Bron: NetEase Games
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Marvel Rivals
Marvel Rivals

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

NetEase Games

Uitgever

NetEase Games

Release

6 december 2024

Platforms

PC
PS4
PS5
XBS
NS2
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