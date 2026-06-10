Cyclops houdt een oogje in het zeil in Marvel Rivals

Een grote verrassing is het niet, want de trailer van Marvel Rivals seizoen 8 gaf het al wat weg, maar de volgende hero wordt Cyclops! Deze duelist heeft nu zijn eigen trailer ontvangen.

Cyclops komt deze week naar Marvel Rivals

Voor degenen die hem niet kennen: Cyclops (echte naam: Scott Summers) is één van de eerste X-men en zijn superkracht draait rond zijn ogen. Hij kan namelijk een gevaarlijke laserstraal loslaten op zijn vijanden, die hij controleert met behulp van een speciale bril. Dat is dan ook je primaire wapen in Marvel Rivals: gebruik je laserogen om het slagveld in bedwang te houden! Check hem hieronder in actie.

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Cyclops wordt op 12 juni aan Marvel Rivals toegevoegd.