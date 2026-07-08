Marvel Rivals Season 9 'The Mystery of Thebes' voegt Jubilee toe

Alweer het negende seizoen voor Marvel Rivals staat voor de deur. Maak kennis met Jubilee en zie wat The Mystery of Thebes te bieden heeft.

De trailer toont ons een van de gevaarlijkste schurken in het Marvel-universum: Apocalypse. Terwijl deze bad guy door een uiteenvallende tijdlijn reist, is een confrontatie met zowel oude als nieuwe vijanden niet te voorkomen. Maar ja, in deze chaos is het moeilijk om te weten wie je vijanden zijn; laat staan wie je wel kan vertrouwen en wie je uiteindelijk een bondgenoot kan noemen. Iets wat maar weer al te duidelijk wordt aan het einde van de trailer.

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Een nieuw Marvel Rivals-seizoen kan natuurlijk niet van start gaan zonder een kersvers personage. Ditmaal is het de X-Men Jubilee die een opkomst mag maken als Strategist zijnde. Deze heldin is een mutant met de gave om explosieve energievonken te genereren en uiteraard zet ze deze krachten zowel offensief als defensief in. Mocht je wel trekken hebben in een nieuw potje Marvel Rivals, dan hoef je niet lang te wachten op de content. Season 9 begint namelijk op 10 juli 2026.

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Marvel Rivals is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.