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Marvel Rivals Season 9 'The Mystery of Thebes' voegt Jubilee toe

Door Bram Noteboom

Alweer het negende seizoen voor Marvel Rivals staat voor de deur. Maak kennis met Jubilee en zie wat The Mystery of Thebes te bieden heeft.

De trailer toont ons een van de gevaarlijkste schurken in het Marvel-universum: Apocalypse. Terwijl deze bad guy door een uiteenvallende tijdlijn reist, is een confrontatie met zowel oude als nieuwe vijanden niet te voorkomen. Maar ja, in deze chaos is het moeilijk om te weten wie je vijanden zijn; laat staan wie je wel kan vertrouwen en wie je uiteindelijk een bondgenoot kan noemen. Iets wat maar weer al te duidelijk wordt aan het einde van de trailer.

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Een nieuw Marvel Rivals-seizoen kan natuurlijk niet van start gaan zonder een kersvers personage. Ditmaal is het de X-Men Jubilee die een opkomst mag maken als Strategist zijnde. Deze heldin is een mutant met de gave om explosieve energievonken te genereren en uiteraard zet ze deze krachten zowel offensief als defensief in. Mocht je wel trekken hebben in een nieuw potje Marvel Rivals, dan hoef je niet lang te wachten op de content. Season 9 begint namelijk op 10 juli 2026.

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Marvel Rivals is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: NetEase Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5112 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Marvel Rivals
Marvel Rivals

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

NetEase Games

Uitgever

NetEase Games

Release

6 december 2024

Platforms

PC
PS4
PS5
XBS
NS2
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