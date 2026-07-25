NetEase Games kan natuurlijk niet stil blijven gedurende San Diego Comic Con. Via een korte trailer tonen ze meer van de aankomende Marvel Rivals-content.

Het gehele Marvel-portfolio maakt zich klaar voor Path to Doomsday en ook in de multiplayergame zijn we gearriveerd bij het tweede hoofdstuk. Waar het eerste deel zich focuste op de fratsen van Loki, is het nu de beurt aan Ultron. In een nieuwe PvE-modus moeten spelers het opnemen tegen 'The Ultron Virus' wanneer deze mechanische ziekte de Avengers Tower overmeestert. Dus zet je schrap om het terrein te verdedigen met exclusieve cinematics, verhaalgestuurde gevechten en opnieuw ingesproken dialogen die een eerbetoon vormen aan de Avenger-films. Chapter 2 van Path to Doomsday lanceert op 30 juli 2026.

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Marvel Rivals is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.