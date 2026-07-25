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Marvel Rivals' Chapter 2 van Path to Doomsday begint over enkele dagen

Door Bram Noteboom
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NetEase Games kan natuurlijk niet stil blijven gedurende San Diego Comic Con. Via een korte trailer tonen ze meer van de aankomende Marvel Rivals-content.

Het gehele Marvel-portfolio maakt zich klaar voor Path to Doomsday en ook in de multiplayergame zijn we gearriveerd bij het tweede hoofdstuk. Waar het eerste deel zich focuste op de fratsen van Loki, is het nu de beurt aan Ultron. In een nieuwe PvE-modus moeten spelers het opnemen tegen 'The Ultron Virus' wanneer deze mechanische ziekte de Avengers Tower overmeestert. Dus zet je schrap om het terrein te verdedigen met exclusieve cinematics, verhaalgestuurde gevechten en opnieuw ingesproken dialogen die een eerbetoon vormen aan de Avenger-films. Chapter 2 van Path to Doomsday lanceert op 30 juli 2026.

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Marvel Rivals is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: NetEase Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 170 reviews 5218 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Marvel Rivals
Marvel Rivals

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

NetEase Games

Uitgever

NetEase Games

Release

6 december 2024

Platforms

PC
PS4
PS5
XBS
NS2
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