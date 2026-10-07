Sonic the Hedgehog Discord-server ontspoort direct bij lancering
Afgelopen maandag nodigde SEGA het internet uit om zich aan te melden voor de Sonic the Hedgehog Discord-server. Hoewel de server een vliegende start kent, is het wellicht niet de start waar SEGA op had gehoopt. Het kanaal barst namelijk van de dubieuze posts, een bijzonder agressieve automoderation en vooral complete chaos.
Gotta Go Fast, dat lijkt het motto te zijn van menig Sonic-fan die met oprechte intenties de Sonic the Hedgehog Discord-server heeft betreden. Het kanaal is volgens SEGA bedoeld om Sonic the Hedgehog-fans samen te brengen, maar dat trekt ook flink wat ongenode gasten aan. Sonic kent namelijk een, laten we zeggen, specifieke achterban die graag aan de haal gaat met het personage in diverse fanfics en grafische beelden. Tevens gonst het van de posts omtrent diverse oorlogen en is het automoderatiesysteem bijzonder agressief. Zo worden gebruikers die te veel gebruikmaken van capslock (sorry, Bram) automatisch verbannen uit het kanaal.
Bovenstaande heeft ertoe geleid dat momenteel acht van de negen kanalen op slot zijn gegooid. Het is de uitgever namelijk duidelijk dat er her en der nog wat aangepast moet worden alvorens de server optimaal draait. SEGA bedankt de achterban echter wel. Zo zegt de IP-houder van Sonic: “We appreciate everyone’s energy today and we thank you for your patience! Launch is always a busy time, and things should start to calm down a bit in the coming days. Until then, we ride the wave together!”
Mocht je interesse hebben om je aan te sluiten bij de inmiddels 100.000 leden op de Sonic the Hedgehog Discord-server, check dan even de link in de bron.
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Als er één achterban is die ik niet zou vertrouwen om zich te gedragen, is het wel die van Sonic 😅 Ik heb medelijden met de moderators die dit in goede banen moeten leiden
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