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Sonic the Hedgehog Discord-server ontspoort direct bij lancering

Door Rudy Wijnberg
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Afgelopen maandag nodigde SEGA het internet uit om zich aan te melden voor de Sonic the Hedgehog Discord-server. Hoewel de server een vliegende start kent, is het wellicht niet de start waar SEGA op had gehoopt. Het kanaal barst namelijk van de dubieuze posts, een bijzonder agressieve automoderation en vooral complete chaos.

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Gotta Go Fast, dat lijkt het motto te zijn van menig Sonic-fan die met oprechte intenties de Sonic the Hedgehog Discord-server heeft betreden. Het kanaal is volgens SEGA bedoeld om Sonic the Hedgehog-fans samen te brengen, maar dat trekt ook flink wat ongenode gasten aan. Sonic kent namelijk een, laten we zeggen, specifieke achterban die graag aan de haal gaat met het personage in diverse fanfics en grafische beelden. Tevens gonst het van de posts omtrent diverse oorlogen en is het automoderatiesysteem bijzonder agressief. Zo worden gebruikers die te veel gebruikmaken van capslock (sorry, Bram) automatisch verbannen uit het kanaal.

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Bovenstaande heeft ertoe geleid dat momenteel acht van de negen kanalen op slot zijn gegooid. Het is de uitgever namelijk duidelijk dat er her en der nog wat aangepast moet worden alvorens de server optimaal draait. SEGA bedankt de achterban echter wel. Zo zegt de IP-houder van Sonic: “We appreciate everyone’s energy today and we thank you for your patience! Launch is always a busy time, and things should start to calm down a bit in the coming days. Until then, we ride the wave together!”

Mocht je interesse hebben om je aan te sluiten bij de inmiddels 100.000 leden op de Sonic the Hedgehog Discord-server, check dan even de link in de bron.

Bron: SEGA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2744 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Sonic Frontiers

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Sonic Team

Uitgever

SEGA

Release

8 november 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Mole28
Mole28
lvl8 Achievement Hunter
8 minuten geleden

Maar goed dat ik hier niet van geweten heb 😉

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
4 uur geleden

Hahaahhaha, is er ook n Sonic blote voeten kanaal? Vraag ik voor n vriend.... :D

1
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl15 Community Veteraan
5 uur geleden

Als er één achterban is die ik niet zou vertrouwen om zich te gedragen, is het wel die van Sonic 😅 Ik heb medelijden met de moderators die dit in goede banen moeten leiden

1
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
5 uur geleden

Alles bij Sonic gaat snel, zelfs het ontsporen van zo’n kanaal 😅

3
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