Capcom hijst stagiair in Mega Man-pak voor felicitatievideo Sonic

Sonic is 35 jaar geworden en natuurlijk dienen de nodige celebs zich aan om de Blue Blur te feliciteren. Zo ook Capcom's Mega Man. De Blue Bomber oogt echter wel... apart in deze video ter ere van Sonics verjaardag.

Veel hoeven we aan dit bericht natuurlijk niet toe te voegen. Mega Man, die in Japan ook wel bekendstaat als Rockman, mag dan wel iets ouder zijn, de Capcom-mascotte is nog altijd net zo jong van geest als SEGA's Sonic. En hoewel de felicitatiewens natuurlijk ontzettend knullig is, is die kneuterigheid absoluut te waarderen.

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Ga jij Sonic nog een fijne verjaardag wensen door een game van de SEGA-mascotte op te starten? En zo ja, welke wordt dat? Laat het weten in de comments!