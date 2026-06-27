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Capcom hijst stagiair in Mega Man-pak voor felicitatievideo Sonic

Door Rudy Wijnberg

Sonic is 35 jaar geworden en natuurlijk dienen de nodige celebs zich aan om de Blue Blur te feliciteren. Zo ook Capcom's Mega Man. De Blue Bomber oogt echter wel... apart in deze video ter ere van Sonics verjaardag.

Veel hoeven we aan dit bericht natuurlijk niet toe te voegen. Mega Man, die in Japan ook wel bekendstaat als Rockman, mag dan wel iets ouder zijn, de Capcom-mascotte is nog altijd net zo jong van geest als SEGA's Sonic. En hoewel de felicitatiewens natuurlijk ontzettend knullig is, is die kneuterigheid absoluut te waarderen.

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Ga jij Sonic nog een fijne verjaardag wensen door een game van de SEGA-mascotte op te starten? En zo ja, welke wordt dat? Laat het weten in de comments!

Bron: Sonic the Hedgehog
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Sonic Frontiers
Sonic Frontiers

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Sonic Team

Uitgever

SEGA

Release

8 november 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl9 NPC 2.0
6 dagen geleden om 10:30

Grappig gedaan

0
Avatar Mole28
Mole28
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 19:18

Ik vind dat knullige juist erg leuk!
Beter dan AI 😉

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 19:04

Als ik heel eerlijk ben heb ik Sonic nooit echt gesnapt. Het makkelijkste voorbeeld is dan ook het allereerste level van het eerste spel, Green Hill Zone 1. Sonic's slogan is "Gotta go fast", maar om alle rings in het level te verzamelen, moet je allerlei side paths af en op je gemak spelen. Totaal tegenstrijdig met hoe de Blue Blur gemarket wordt. Sorry, maar ik ben #teammario.

1
Avatar Sabor
Sabor
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 16:50

Heeft Sonic Mega Man ook gefeliciteerd toen hij 35 werd? 🙂

1
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 15:58

Ik wil dat kostuum 🫣

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 11:46

Haha leuk gedaan.

Vind Sonic echt een geweldige character, maar de games spreken mij niet meer aan.

Ik vond Sonic Frontiers echt afschuwelijk bijvoorbeeld.

1
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 11:37

Gefeliciteerd Sonic!🎉🥳🎊

Sonic 1, 2 en 3 helemaal grijs gespeeld op de Sega Mega Drive. Wat een memorabele console was dat in de war between the big 2: Altered Beast, Ecco the Dolphin, Sonic, Streets of Rage 2, Double Dragon, Battle Toads en Earthworm Jim🤣.
Maar Sonic sprong daar echt bovenuit. Toen Sonic 3D werd haakte ik af.

1
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