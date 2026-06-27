Capcom hijst stagiair in Mega Man-pak voor felicitatievideo Sonic
Sonic is 35 jaar geworden en natuurlijk dienen de nodige celebs zich aan om de Blue Blur te feliciteren. Zo ook Capcom's Mega Man. De Blue Bomber oogt echter wel... apart in deze video ter ere van Sonics verjaardag.
Veel hoeven we aan dit bericht natuurlijk niet toe te voegen. Mega Man, die in Japan ook wel bekendstaat als Rockman, mag dan wel iets ouder zijn, de Capcom-mascotte is nog altijd net zo jong van geest als SEGA's Sonic. En hoewel de felicitatiewens natuurlijk ontzettend knullig is, is die kneuterigheid absoluut te waarderen.
Ga jij Sonic nog een fijne verjaardag wensen door een game van de SEGA-mascotte op te starten? En zo ja, welke wordt dat? Laat het weten in de comments!
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Grappig gedaan
Ik vind dat knullige juist erg leuk!
Beter dan AI 😉
Als ik heel eerlijk ben heb ik Sonic nooit echt gesnapt. Het makkelijkste voorbeeld is dan ook het allereerste level van het eerste spel, Green Hill Zone 1. Sonic's slogan is "Gotta go fast", maar om alle rings in het level te verzamelen, moet je allerlei side paths af en op je gemak spelen. Totaal tegenstrijdig met hoe de Blue Blur gemarket wordt. Sorry, maar ik ben #teammario.
Heeft Sonic Mega Man ook gefeliciteerd toen hij 35 werd? 🙂
Ik wil dat kostuum 🫣
Haha leuk gedaan.
Vind Sonic echt een geweldige character, maar de games spreken mij niet meer aan.
Ik vond Sonic Frontiers echt afschuwelijk bijvoorbeeld.
Gefeliciteerd Sonic!🎉🥳🎊
Sonic 1, 2 en 3 helemaal grijs gespeeld op de Sega Mega Drive. Wat een memorabele console was dat in de war between the big 2: Altered Beast, Ecco the Dolphin, Sonic, Streets of Rage 2, Double Dragon, Battle Toads en Earthworm Jim🤣.
Maar Sonic sprong daar echt bovenuit. Toen Sonic 3D werd haakte ik af.