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Gerucht: Er komt een 'Director's Cut' van Watch Dogs: Legion aan

Door Bram Noteboom
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Volgens Insider Gaming, die wel vaker projecten bij Ubisoft blootlegt, is er een 'Director's Cut' van Watch Dogs: Legion in de maak. Deze definitieve editie van de actiegame zou ergens in de eerst helft van 2027 moeten verschijnen.

Het artikel dat men schrijft op de website zegt vervolgens vrij weinig. Eerder dit jaar had journalist Tom Henderson al voorspeld dat Watch Dogs: Legion 'Director's Cut' eraan zou komen, maar nu updaten ze dat verhaal met een welgemeende releasewindow. Insider Gaming neemt de term 'remake' in de mond, maar vertelt verder niet wat deze zogeheten 'Director's Cut' daadwerkelijk inhoudt. Het zou een manier moeten zijn voor Ubisoft om interesse te hernieuwen in de Watch Dogs-IP.

Watch Dogs Legion Directors Cut 2027 release

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Bron: Insider Gaming
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5615 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Watch Dogs: Legion
Genomineerd
Watch Dogs: Legion

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

29 oktober 2020

Platforms

PC
PS4
XONE
GST
PS5
XBS
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Reacties
Avatar JustB
JustB
lvl6 Combo Juggler
54 minuten geleden

Vond de eerste echt heel tof. De tweede iets minder maar toch leuk genoeg om volledig uit te spelen. Bij dit deel ben ik volledig afgehaakt, het wist me niet meer te boeien…

0
Avatar Dliicious
Dliicious
lvl11 Commander
1 uur geleden

Vond het echt een hele toffe game, alleen werd het vrij repetitive, waardoor ik hem toch heb moeten neerleggen. Ben benieuwd wat een directors cut daaraan zou kunnen verbeteren.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Erg matig deel vond ik het.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl11 Commander
2 uur geleden

Ze hebben enkele coole features tijdens development moeten schrappen, hopelijk zitten deze er nu in

0
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Wel benieuwd naar. Een eventuele nieuwe watch dogs game zou ik ook toe juichen.

0
Avatar Bananenboer
Bananenboer
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Als deze halverwege 2027 uit moet komen is mijn backlog al zo lang 😅. Denk dan toch dat andere backlog games dan eerder prioriteit hebben 🤔. Vraag me af er nog veel
Mensen hierop zitten te wachten, het is geen game met een status als darksouls of iets .

0
Avatar Mole28
Mole28
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Dit was een enorm goed spel met verschillende zijmissies (sommige vrij heftig).
Ik denk alleen niet dat ik hem zo snel opnieuw zou spelen.

0
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Ik vond dit de leukste en beste WD game. Het de controle over de npc's overnemen was zo goed uitgewerkt.

Dit was mijn team

onbekendCoola

2
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