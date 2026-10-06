Gerucht: Er komt een 'Director's Cut' van Watch Dogs: Legion aan

Volgens Insider Gaming, die wel vaker projecten bij Ubisoft blootlegt, is er een 'Director's Cut' van Watch Dogs: Legion in de maak. Deze definitieve editie van de actiegame zou ergens in de eerst helft van 2027 moeten verschijnen.

Het artikel dat men schrijft op de website zegt vervolgens vrij weinig. Eerder dit jaar had journalist Tom Henderson al voorspeld dat Watch Dogs: Legion 'Director's Cut' eraan zou komen, maar nu updaten ze dat verhaal met een welgemeende releasewindow. Insider Gaming neemt de term 'remake' in de mond, maar vertelt verder niet wat deze zogeheten 'Director's Cut' daadwerkelijk inhoudt. Het zou een manier moeten zijn voor Ubisoft om interesse te hernieuwen in de Watch Dogs-IP.

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