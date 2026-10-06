Gerucht: Er komt een 'Director's Cut' van Watch Dogs: Legion aan
Volgens Insider Gaming, die wel vaker projecten bij Ubisoft blootlegt, is er een 'Director's Cut' van Watch Dogs: Legion in de maak. Deze definitieve editie van de actiegame zou ergens in de eerst helft van 2027 moeten verschijnen.
Het artikel dat men schrijft op de website zegt vervolgens vrij weinig. Eerder dit jaar had journalist Tom Henderson al voorspeld dat Watch Dogs: Legion 'Director's Cut' eraan zou komen, maar nu updaten ze dat verhaal met een welgemeende releasewindow. Insider Gaming neemt de term 'remake' in de mond, maar vertelt verder niet wat deze zogeheten 'Director's Cut' daadwerkelijk inhoudt. Het zou een manier moeten zijn voor Ubisoft om interesse te hernieuwen in de Watch Dogs-IP.
Zit jij te wachten op een terugkeer van Watch Dogs? Laat het ons vooral weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Gerucht
Gerucht: Ubisoft houdt het voor gezien met Watch Dogs
Gezien geen hond meer omkijkt naar Ubisofts open-wereld hacking sim, gaan de geruchten dat men de serie een spuitje heeft gegeven.0 reacties
-
Trailer
Trailer: Watch Dogs: Legion update 4.0 trailer
Update 4.0 voor Watch Dogs: Legion is vandaag live gegaan. Een trailer van de update toont de nieuwe features hiervan.0 reacties
-
Nieuws
Watch Dogs: Legion ontwikkelaars over de update
Watch Dogs: Legion krijgt een nieuwe update op 4 mei en de ontwikkelaars geven alvast wat informatie over de content die we kunnen verwachten.0 reacties
-
Trailer
Trailer: Watch Dogs: Legion dit weekend gratis speelbaar
Twijfel je nog of Watch Dogs: Legion de moeite waard is? Dan kun je de game dit weekend gratis uitproberen!0 reacties
Ze hebben enkele coole features tijdens development moeten schrappen, hopelijk zitten deze er nu in
Wel benieuwd naar. Een eventuele nieuwe watch dogs game zou ik ook toe juichen.
Als deze halverwege 2027 uit moet komen is mijn backlog al zo lang 😅. Denk dan toch dat andere backlog games dan eerder prioriteit hebben 🤔. Vraag me af er nog veel
Mensen hierop zitten te wachten, het is geen game met een status als darksouls of iets .
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.