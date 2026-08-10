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Blizzard is volgens interne mails best presterende Xbox-studio

Door Jolien Mauritsz
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Blizzard zou momenteel de best presterende studio binnen Xbox zijn. Dat blijkt uit interne e-mails van Blizzard-president Johanna Faries, die door Windows Central zijn ingezien en geverifieerd.

In de mail blikt Faries terug op boekjaar 2026, waarin Blizzard beter zou hebben gepresteerd dan Microsoft vooraf had verwacht. Volgens haar sloot de studio het jaar af als de best presterende studio binnen Xbox’ studiogroep. Ook zou het gaan om het derde sterkste boekjaar in de geschiedenis van Blizzard op het gebied van omzet. Dat is opvallend, zeker omdat Xbox als geheel juist een lastiger jaar achter de rug heeft. Binnen Blizzard lijken vooral Diablo IV: Lord of Hatred en Overwatchsterk te hebben gepresteerd. Faries noemt bovendien dat Blizzard voor het eerst sinds boekjaar 2017 weer twee opeenvolgende jaren van groei heeft neergezet. Overwatch zou zelfs het sterkste kwartaal sinds 2022 hebben gehad.

Blizzard maakt sinds deovername van Activision Blizzard onderdeel uit van Microsofts Xbox-divisie, maar opereert relatief zelfstandig binnen het bedrijf. De studio lijkt daarmee voorlopig een van de lichtpuntjes binnen een Xbox-tak die de afgelopen periode juist veel te maken had met ontslagen, herstructureringen en vragen over de bredere strategie. De timing is extra interessant met BlizzCon 2026 in aantocht. Het evenement vindt plaats op 12 september in Anaheim en moet meer laten zien van de toekomst van Blizzard. Verwacht wordt dat onder meer World of Warcraft, Diablo, Overwatch en mogelijk StarCraft een rol krijgen tijdens het evenement.

Diablo IV Lord of Hatred Warlock1

Officieel heeft Microsoft de inhoud van de interne mails niet publiekelijk bevestigd. Toch schetst het report een duidelijk beeld: terwijl Xbox zelf zoekende blijft, lijkt Blizzard juist weer momentum te pakken. Na jaren van onrust is dat voor fans misschien wel het beste nieuws dat uit zo’n gelekte mail kon komen.

Bron: Windows Central
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 97 reviews 1481 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Reacties
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 10:26

Nou op het moment is dat ook niet heel moeilijk. Gezien het dorre gebied genaamd de Xbox-woestijn der exclusives.

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