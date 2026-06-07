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Son of Thanjai is een ambitieuze, bloederige openwereld RPG

Door Rudy Wijnberg

6 juni stond bol van de games. Niet alleen dankzij de Future Games Show: Summer Showcase, maar ook door shows zoals de Southeast Asia Showcase. Daar is klapper Son of Thanjai namelijk voorbijgekomen, een flink bloederige hybride tussen Prince of Persia en Assassin's Creed.

Vinnendiran Chola was ooit een prins, maar in Son of Thanjai is dat toekomstbeeld volledig weggenomen. De negentienjarige prins moet namelijk snel volwassen worden om de rol van koning op zich te kunnen nemen. We worden namelijk buiten de veilige muren van het paleis gemieterd om eigenhandig te ervaren hoe het is om te overleven zonder de privileges van royalty.

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In deze openwereld action-adventure RPG begeven we ons in een alternatieve tijdlijn ten tijde van het Cholarijk, een rijk dat zijn piek bereikte tussen de 10e en 12e eeuw en grote delen van Zuidoost-Azië had veroverd.

De game stelt ons als doel om het Cholarijk zelf te ervaren alvorens we het kunnen regeren. Vredig is het echter niet, want de prins moet al snel werken aan zijn vaardigheden met de Surul Vaal, een flexibel wapen van staal dat ergens tussen een zwaard en een zweep in hangt. Dit unieke wapen gaat gepaard met een flink arsenaal aan aanvallen. Zo kunnen we specifieke vijanden targeten of wild om ons heen zwiepen en zo de ene na de andere vijand onthoofden.

Vinnendiran is echter op zichzelf aangewezen en dient dan ook waakzaam te zijn op aanwijzingen. Waar we op bepaalde momenten als een olifant door de porseleinkast gaan, dienen we op andere momenten tactischer te werk te gaan. Vinnendiran dient namelijk informatie te verzamelen om zo zijn doelen te vinden. Dat doen we door NPC's af te luisteren, onszelf te verbergen in de schaduwen en vooral door simpelweg niet op te vallen.

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Son of Thanjai is momenteel in ontwikkeling voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Ayelet Studio
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Son of Thanjai
Son of Thanjai

Ontwikkelaar

Ayelet Studio

Uitgever

Ayelet Studio

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl11 Commander
4 weken geleden om 08:47

Vet! Ik heb een zwak voor historische/mythische settings. Het is mijns inziens een plus als het wordt gemaakt door mensen uit dezelfde cultuur/regio als hun onderwerp (al kan nationalisme/propaganda wel een risico zijn).

Sommige dingen zagen er nog een beetje janky uit, ben benieuwd om meer gameplay te zien.

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