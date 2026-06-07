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Patriottisme viert hoogtij in Holdfast: American Revolution

Door Patrick Lamers

Holdfast: Nations At War krijgt een nieuwe update in de vorm van Holdfast: American Revolution. Een update voor de 150-speler shooter die vanaf komende week speelbaar is.

In de nieuwe update voor Holdfast: Nations At War staat de Amerikaanse Revolutie centraal. Deze update heet dan ook niet voor niets Holdfast: American Revolution. Deze nieuwste update verschijnt komende week voor de shooter. Holdfast: Nations At War kwam in maart 2020 uit en wordt sindsdien met enige regelmaat voorzien van een update. Binnenkort kan daar weer een nieuwe aan worden toegevoegd met de komst van Holdfast: American Revolution. De game speelt zich af gedurende de Napoleontische tijd en de Eerste Wereld Oorlog. Hoewel de Amerikaanse Revolutie zich eigenlijk net voor de Napoleontische tijd afspeelde, heeft Anvil Game Studios zich toch genoodzaakt gezien deze belangrijke periode uit de Amerikaanse geschiedenis middels een update aan de game toe te voegen.

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De Holdfast: American Revolution update is vanaf 11 juni 2026 beschikbaar voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Anvil Game Studios
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Holdfast: Nations At War
Holdfast: Nations At War

Ontwikkelaar

Anvil Game Studio

Uitgever

Anvil Game Studio

Release

-

Platforms

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Reacties
Avatar Frietrick
Frietrick
Gameliner
4 weken geleden om 09:11

Als hier geen MAGA of Freedom 250 Edition van komt met Trump als playable character, dan ben ik teleurgesteld

2
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