Patriottisme viert hoogtij in Holdfast: American Revolution

Holdfast: Nations At War krijgt een nieuwe update in de vorm van Holdfast: American Revolution. Een update voor de 150-speler shooter die vanaf komende week speelbaar is.

In de nieuwe update voor Holdfast: Nations At War staat de Amerikaanse Revolutie centraal. Deze update heet dan ook niet voor niets Holdfast: American Revolution. Deze nieuwste update verschijnt komende week voor de shooter. Holdfast: Nations At War kwam in maart 2020 uit en wordt sindsdien met enige regelmaat voorzien van een update. Binnenkort kan daar weer een nieuwe aan worden toegevoegd met de komst van Holdfast: American Revolution. De game speelt zich af gedurende de Napoleontische tijd en de Eerste Wereld Oorlog. Hoewel de Amerikaanse Revolutie zich eigenlijk net voor de Napoleontische tijd afspeelde, heeft Anvil Game Studios zich toch genoodzaakt gezien deze belangrijke periode uit de Amerikaanse geschiedenis middels een update aan de game toe te voegen.

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De Holdfast: American Revolution update is vanaf 11 juni 2026 beschikbaar voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.